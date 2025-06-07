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Kahramanmaraş'ta 110 köy evi tamamlandı

Kahramanmaraş'ta 110 köy evi tamamlandı

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta köy evlerinin yapımını tamamlıyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde de 121 dönüm alan içerisinde 3 tipten oluşan 110 köy evinin inşası tamamlandı. Vatandaşlar Sır Barajı manzaralı köy evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılseki Mahallesi'nden görüntüleri, depremzede Adem Akpınar'ın 'Devletim çifte bayram yaşattı' sözlerini alıntılayarak paylaştı. Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZ ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

Paylaşımda yer alan hak sahibi Adem Akpınar, "Devletimiz bize çifte bayram yaşattı. Biz olsak, bu şekil ev yapamazdık. Bütçemiz yetişmezdi, imkanlar el vermezdi. Bizim köyümüzün en büyük avantajı önünün rüzgara açık olması. Adanın içine kurulmuş bir köy" dedi. Mahallelilerden Mehmet Akpınar ise "Köyde olunca çalışmaları birebir görüyorsun. Sanki sinema filmi seyrediyormuş gibi, her aşamayı tek tek yerinde gelip görme şansın var. Bu kadarını hayal bile edemiyorduk" diye konuştu. 35 yıldır köyde yaşadığını belirten Nurcan Akpınar ise yeni evlerinde şehir konforuna kavuştuklarını söyledi.



#Deprem Bölgesi
#Kahramanmaraş
#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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