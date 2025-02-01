Kanser ilaçlarında yerli üretim artırılmalı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 33,7 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği yapılıyor.