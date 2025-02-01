Kanser ilaçlarında yerli üretim artırılmalı

Kanser, günümüzün en zorlu sağlık sorunlarından. İlaç üretimi konusunda biyoteknolojiye dikkat çeken İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, “Kanser tedavisinde kullanılan yerli üretim ilaçların artırılması, halk sağlığı açısından büyük öneme sahip” dedi.
Günümüzün en zorlu sağlık sorunlarından biri kuşkusuz kanser. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası tespit ediliyor ve 10 milyondan fazla kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakamlar, kanserle mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle biyoteknolojik ilaçlar, kanser tedavisinde devrim niteliğinde çözümler sunarken, yüksek bütçeler gerektiriyor. Biyoteknoloji alanındaki yerli üretimin önemine dikkat çeken İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç, “Bugün Türkiye’de biyobenzer ilaç üretiminde güçlü bir altyapıya sahibiz. 13 biyobenzer ilaç üretim tesisimiz var” dedi.
TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR
Doğru politikalar hayata geçirildiğinde, Türkiye biyoteknolojik ilaç üretiminde bir üretim üssü haline geleceğini belirten Malkaç, şunları söyledi: “Kanser tedavisinde kullanılan yerli üretim ilaçların artırılması, bütçe ve halk sağlığı açısından büyük bir stratejik öneme sahip.”
SGK 33,7 milyar lira rapor ücreti ödedi
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 33,7 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği yapılıyor.