​Kolon kesene 15 yıl hapis!

Ocak ayının son haftası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

Üzerinden iki hafta geçen depremin ardından bir taraftan bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan ise bölgede yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin atılacak adımlar planlanıyor.

7 BİNDEN FAZLA BİNA AĞIR HASARLI

İl genelinde şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 93 yıkılmış binanın yanı sıra, ağır hasarlı bina sayısı ise 7 bin 319’a ulaşmış durumda. Bölgede 12 bin bağımsız bölüme sahip 1675 orta hasarlı bina tespit edilirken 566 bina için ise acil yıkım kararı çıkarıldı. 15 bin 158 binanın az hasarlı olduğu bölgede 25 bin 117 binada ise hasar tespit edilmedi.

8 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı da Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken 3, Gezin kasabasında yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi'nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

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ÖRNEKLER ALINDI, SORUMLULAR TESPİT EDİLİYOR

Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri alırken, söz konusu binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri de talep edildi.

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6,8'lik Elazığ depreminde 13 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti Aykent Apartmanı.

KOLONLARI KESİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Elazığ depreminde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan biri için dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış, Mustafa Paşa mahallesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürülmüştü. İddianın sorulduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kendilerine de bu yönde bir duyum geldiğini belirtmişti.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak rapor çerçevesinde ihmali ve kusuru bulunanlar hakkında adli süreç işletilecek.

15 YILA KADAR HAPİS!

Yıkılan binada kolonun kesildiğinin ispat edilmesi halinde bu işe kalkışanlara ne gibi cezalar verileceğine ilişkin yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Avukat Cevat Kazma, bu tarz bir girişimde bulunanlara, Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ağır ceza mahkemelerinde yargılamasına karar verilebileceğini söyledi.

Elazığ depremi sonra başlatılan soruşturma kapsamında binalardan numune örnekleri alınıyor.

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MÜTEAHHİT DE AYNI SUÇTAN YARGILANIR

Binayı yapan müteahhittin kullandığı malzeme veya yerine getirmediği bir eksiklikten kaynaklı yaşanabilecek bir olumsuzluğa ilişkin ise Kazma, ''Bina yaparken müteahhidin ve yapı denetim firmasının ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak inşaat yapması gerekiyor. Açılan soruşturma kamu hukukundan kaynaklı olduğu gibi müteahhit de aynı suçtan yargılanacaktır.'' diye konuştu.

ZAMAN AŞIMI SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHLE BAŞLIYOR

30-40 yıl önce yapılan binalara yönelik ise yıkım olması halinde, zaman aşımının suçun işlendiği tarih itibariyle başlayacağına dikkat çeken Kazma,

''Dolayısı ile eski binalarda da binanın yaşı değil ölüm ve yaralanmanın gerçekleştiği tarih esas alınır. 30-40 yıllık binalarda da aynı cezai durumlar geçerlidir. Binalara yönelik cezai sorumlulukların gündeme gelmesinden tüm bina sahipleri birlikte sorumlu olacağından yaptırımın geçerli olması gerekir. Ancak cezaların şahsiliği de dikkate alınacaktır.'' dedi.

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ÇÜRÜK EVDE OTURANLARA KİRA VE BARINMA YARDIMI

Oturdukları evin çürük çıkması durumunda bu tarz binalarda oturanların evlerinin tahliyesini gerçekleştirebileceğini de aktaran Kaba, tahliye sonrası bina yenileme kapsamında kira ve barınma yardımı gibi hakların gündeme gelebileceğini kaydetti.