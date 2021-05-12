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Ekonomi Konut satışlarında yüzde 124lük artış
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Konut satışlarında yüzde 124'lük artış!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı nisan ayı konut satış verilerine göre konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Haber Merkezi İHA
Konut satışlarında yüzde 124lük artış!
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İpotekli konut satışları Nisan ayında 17 bin 514 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 78 bin 349 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.

Nisan ayında 29 bin 212 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 66 bin 651 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 6,5 azaldı

Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında 4 bin 77 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

  • Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,0 artarak 13 bin 964 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye’den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Görüntüler Şırnak'tan: Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu
FOTOĞRAF 15
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Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, terörden temizlenen yaylada 16 aileye 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık fidesi dağıtıldı.
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Üreticilere fideleri Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan dağıttı. Fideler dağıtıldıktan sonra Kaymakam Ahmet Solmaz üretici ile birlikte bahçelere fide ekti.
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Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Solmaz, yürüttükleri sebzecilik projesi ile fideleri dağıtmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, Avaspi Yaylası eskiden terör bölgesi olduğu için maalesef burada vatandaşlarımız kendi arazilerini değerlendiremiyordu. Çok şükür son dönemde güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları ile birlikte bu bölgeler terörden arındırılmış hale geldi. Biz de şu an devlet olarak vatandaşlarımızın kendi arazilerinde yeniden tarım ve hayvancılık ile uğraşmaları için projeler üretmekteyiz. Geçen yıl 7 üretici burada bahçesini kurdu, onlara fide desteği vermiştik. Bu yıl projemizi biraz daha genişleterek toplamda 16 üreticiye domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık şeklinde farklı çeşitlerde bölüştürerek 10 bin fide desteğinde bulunduk dedi.
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Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat inan, Avaspi Yaylasının yıllardır kullanılamayan boş arazilere sahip olduğunu söyledi. İnan, Kaymakamlığımız ve müdürlüğümüz koordinesiyle çiftçilerimize destek olduk. Şu an o boş arazilerde yaklaşık 40 dönüm arsada üretim gerçekleştiriliyor. Bu destekle üreticilerimiz kendi ürettikleri organik ürünlerini Uludere pazarında veya bulunduğu yerlerde satarak hem kendi ekonomilerine hem de ilçe ekonomimize destek sağlamaktadır diye konuştu. Üretici Zeki Ürek de Şu anda Avaspi Yaylamızda bahçe yapıyoruz. 2 yıldır Uludere Kaymakamlığımız ile Uludere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından destek alıyoruz. Bana bin adet fide desteği verildi. Salatalık, kavun, karpuz, domates, patlıcan gibi fide desteğinde bulundurlar. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Görüntüler Şırnak'tan: Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Avaspi Yaylası, bölgenin terörden arındırılması ve devletin de destek vermesi ile 16 aileye ekmek kapısı oldu. Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, terörden temizlenen yaylada yetiştirilmek üzere 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve salatalık fidesinin dağıtımını yaptı.


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