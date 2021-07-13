Konutta güçlü toparlanma: Salgın izleri siliniyor

Türkiye’de konut satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 29,1 azalmasına karşın, bir önceki aya göre iki kat artış kaydetti. Bu yıl mayıs ayında 59 bin adet olan satış haziranda 134 bin 731’e ulaştı. Artış oranı yüzde 127,7 oldu. Konut satışları geçen yılın haziran ve temmuzda sırasıyla 190 bin ve 230 bin satışla tüm zamanların en yüksek aylık performansını göstermişti. Bu artışta, Kovid-19 etkisi karşısında kamu bankaları öncülüğünde kredi faizlerinin yüzde 1’in altına çekilmesi, ertelenen talebi öne çekerek konut satışında rekor getirmişti.

İSTANBUL’UN PAYI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran rakamlarına göre, İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 13 bin 401 konut ve yüzde 9,9 payla Ankara, 7 bin 522 konut ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Satışlar en düşük Hakkari’de 12, Ardahan 32, Bayburt 64 konutla gerçekleşti.

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KREDİLİ SATIŞ GERİLİYOR

Banka kredisiyle (ipotekli) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalışla 28 bin 878 oldu. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari oldu. Diğer konut satışları haziranda Türkiye’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 olarak kayıtlara geçerken, İstanbul 19 bin 616 satış ve yüzde 18,5 payla ilk sıraya yerleşirken, Ankara ikinci, İzmir üçüncü sırada izledi. İlk defa satılan konutlar haziranda yıllık yüzde 31,6, ikinci el yüzde 28 azalmasına karşın, yılın ilk 6 ayında diğer (senetli) sıfır konut satışları yüzde 27,2 artışla 139 bin 664’e çıktı. İkinci elde ise yüzde 24,3 artışla 308 bin 978 satışa ulaşırken, hem kredili, hem de ilk el konut satışlarını geçmiş oldu.

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YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 185,3 ARTTI

Türkiye genelinde haziranda yabancılara 4 bin 748 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 185,3 artış kaydetti. ilk sırayı 2 bin 257 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 906 adetle Antalya, 300 konutla Ankara, 221 konutla Mersin ve 148 konut satışıyla Bursa izledi. Irak vatandaşları, haziran ayında Türkiye’den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konutla İran, 300 konutla Rusya Federasyonu, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

Nazmi Durbakayım

KISITLAMASIZ HAFTA SONU ETKİSİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlardaki artışta, salgın kısıtlamalarının gevşetilmesinin büyük payı olduğunu söyledi. Durbakayım, şöyle devam etti: “Konut satışları, her ne kadar Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olsa da bu trendin yılsonunda yön değiştirerek artıya döneceğini de söyleyebiliriz. Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması. Sektör olarak devletin faiz ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa karşı önlem almasını ve sektöre destek/teşvik vermesini bekliyoruz.”

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