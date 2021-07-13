Ekonomi Konutta güçlü toparlanma Salgın izleri siliniyor
EMLAK

Konutta güçlü toparlanma: Salgın izleri siliniyor

Konut satışları, Kovid-19 ve yüksek faiz nedeniyle haziranda yıllık yüzde 29 azalmasına karşın, bir önceki aya göre iki kat arttı. Bu yıl mayısta 59 bin adet olan satışlar haziranda yüzde 127,7 artışla 134 bin 731’e yükseldi. Kredi maliyetinden kaçan tüketicilerin senetli satışlara yönelmesi, bu artışta etkili oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konutta güçlü toparlanma! Nazmi Durbakayımdan konut satışı açıklaması: Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması
Arşiv

Türkiye’de konut satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 29,1 azalmasına karşın, bir önceki aya göre iki kat artış kaydetti. Bu yıl mayıs ayında 59 bin adet olan satış haziranda 134 bin 731’e ulaştı. Artış oranı yüzde 127,7 oldu. Konut satışları geçen yılın haziran ve temmuzda sırasıyla 190 bin ve 230 bin satışla tüm zamanların en yüksek aylık performansını göstermişti. Bu artışta, Kovid-19 etkisi karşısında kamu bankaları öncülüğünde kredi faizlerinin yüzde 1’in altına çekilmesi, ertelenen talebi öne çekerek konut satışında rekor getirmişti.

İSTANBUL’UN PAYI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran rakamlarına göre, İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 13 bin 401 konut ve yüzde 9,9 payla Ankara, 7 bin 522 konut ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Satışlar en düşük Hakkari’de 12, Ardahan 32, Bayburt 64 konutla gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞ GERİLİYOR

Banka kredisiyle (ipotekli) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalışla 28 bin 878 oldu. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari oldu. Diğer konut satışları haziranda Türkiye’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 olarak kayıtlara geçerken, İstanbul 19 bin 616 satış ve yüzde 18,5 payla ilk sıraya yerleşirken, Ankara ikinci, İzmir üçüncü sırada izledi. İlk defa satılan konutlar haziranda yıllık yüzde 31,6, ikinci el yüzde 28 azalmasına karşın, yılın ilk 6 ayında diğer (senetli) sıfır konut satışları yüzde 27,2 artışla 139 bin 664’e çıktı. İkinci elde ise yüzde 24,3 artışla 308 bin 978 satışa ulaşırken, hem kredili, hem de ilk el konut satışlarını geçmiş oldu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 185,3 ARTTI

Türkiye genelinde haziranda yabancılara 4 bin 748 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 185,3 artış kaydetti. ilk sırayı 2 bin 257 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 906 adetle Antalya, 300 konutla Ankara, 221 konutla Mersin ve 148 konut satışıyla Bursa izledi. Irak vatandaşları, haziran ayında Türkiye’den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konutla İran, 300 konutla Rusya Federasyonu, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

Nazmi Durbakayım
Nazmi Durbakayım

KISITLAMASIZ HAFTA SONU ETKİSİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlardaki artışta, salgın kısıtlamalarının gevşetilmesinin büyük payı olduğunu söyledi. Durbakayım, şöyle devam etti: “Konut satışları, her ne kadar Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olsa da bu trendin yılsonunda yön değiştirerek artıya döneceğini de söyleyebiliriz. Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması. Sektör olarak devletin faiz ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa karşı önlem almasını ve sektöre destek/teşvik vermesini bekliyoruz.”

Türk müteahhitlerden büyük başarı: 6,5 milyar dolarlık proje üstlendiler
EKONOMİ
Türk müteahhitlerden büyük başarı: 6,5 milyar dolarlık proje üstlendiler

Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı
EKONOMİ
Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı
Abone Ol Google News
Dünyası başına yıkıldı

Dünyası başına yıkıldı

​Babasının para kazanmak için kullandığı bisikleti çaldırdı.
Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

​Cumhurbaşkanlığı arıyordu Kadıköy'deki bir sahafta bulundu.
Korona hastanesinde yangın

​Irak'taki acı olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü.

Türkiye'nin 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı.

​FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

​Sert bir cisme çarpan çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.