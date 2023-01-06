Konutta ucuz kredi kampanyası fırsatçıları da harekete geçirdi: Fiyatını 500 bin lira artıran var

Orta gelirliye konut kampanyasının detayları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı.

Projenin detaylarının belli olmasıyla birlikte fırsatçılar yine boş durmadı. Sıfır daireler ile proje kapsamında olmamasına rağmen ikinci el dairelerin fiyatları arttı.

FİYATINI 500 BİN TL ARTIRANLAR VAR

Orta ve orta gelir grubu açıklanacak konut projesini bekliyordu. Açıklama yapılırken fırsatçılar yeni projelerin fiyatlarını güncelleme mesaisindeydi. Proje açıklanmadan önce Ankara Gölbaşı'ndaki bir dairenin fiyatı 2 milyon 399 bin TL idi, proje açıklanıp kredinin de 0,69 olduğu öğrenilince tek tıkla evin fiyatı 100 bin TL arttı.

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Garimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu ise "Sıfır bina ilanlarından 10 tane bina seçin, arayın. 3-4'ü ya satıldı ya da artık o fiyat değil diyecek. 300 bin, 500 bin TL artıranlar var" dedi.

İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR ARTTI

Kanal D Haber'in haberine göre proje sadece sıfır daireleri kapsıyor ama fırsatçılar ikinci elde de fiyatları artırdı. Proje öncesi 870 bin TL olan evin fiyatı projenin açıklanmasıyla 950 bin TL'ye çıkarıldı.

FIRSATÇILARA FİNANSMAN DESTEĞİ YOK

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Yani kampanyanın rüzgarı ile yapılıyor. Biliyorsunuz ki kampanyadan sağlanan konut finansman desteği sadece bu kampanyada kabul görmüş projeler için geçerli olacaktır. O yüzden kendi kendine fiyatı yükseltilmiş konutlar için böyle bir finansman desteği olmayacak.

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‘BUNLAR SUNİ ARTIŞLAR’

Durduk yere spekülatif fiyat artışı için Bakanlık inceleme başlatacağını söylemişti. İlanlarda benim de gözüme çarptı. Ancak sonuç itibarıyla bunlar suni artışlar diyebiliriz İkinci elde zaten konut finansman desteği yok. Her sıfır konut da bu destekten sağlanamayacak. Sadece Yeni Evim konut kampanyasına dahil edilmiş projeler bu finansman desteğinden sağlanabilecek.

Yakın bir zamanda dahil edilen projeleri duyacağız. Konut kampanyasına dahil olduklarını ve kendilerinden ev alanların 0.69’dan başlayan konut kredilerinden faydalanabileceklerine dair reklamlar yakın zamanda başlar.''

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise şu ifadeleri kullandı:

“Program kapsamında paketin açıklanması ile beraber gayrimenkul tarafında tüketicilerin arayışları hızlandı. Her ne kadar başvurular 16 Ocak’ta alınacak olsa da daha bu kapsamda yer alacak projeler netleşmedi. Gerek mal sahiplerinin gerekse de müteahhitler kısmında pazarlanması devam eden gayrimenkul fiyatlarında bu yükseliş örnekleri ile karşılaşıyoruz.

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Bunun en temel unsurlarından bir tanesi hiç şüphesiz yeni konutlardaki fiyatların beklentilerin üzerinde olmasıdır. Kendi gayrimenkulünü satıp yeni konut almak isteyen satıcılar piyasa koşullarındaki dairelere baktıkları zaman bunun ulaşılmasının güç olduğunu kendi gayrimenkulleri için daha yüksek bedelleri talep etmeye çalıştıkları görülüyor.

Bir diğer unsur da bu kısımda emlak işletmeleri çeşitli kontrollere sahipken ve ilanları istedikleri gibi artırma imkanı yokken, mal sahiplerinin bireysel olarak verdikleri ilanda böyle bir kontrol olmadığı gibi kişilerin gerçekte ilan sahibi olup olmadığına ilişkin de kontrol sistemine sahip değiliz. Bu çerçevede ilanların Bakanlığın yaptığı açıklamalar çerçevesinde takip edilecek olması, kredi kampanyasının 0 konutlarla sınırlı olduğu da unutulmamalıdır.

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