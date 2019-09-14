Körfezi sollayacaklar

Yabancıya konut satışı tüm hızıyla sürerken, pazara körfez ülkelerine rakip olan yeni bir oyuncu girdi. Bugüne kadar daha çok ikinci evini Portekiz ve Yunanistan’dan satın almayı tercih eden Çinliler son dönemde Türkiye’den ev almaya başladı. Yatırım yapmaya başladıkları ülkede istatistikleri değiştiren Çinlilerin yönünü Türkiye’ye çevirmesinde uygun fiyat avantajı ve vatandaşlık hakkı ile Avrupa’ya kolay giriş hakkının elde edilmesi etkili oldu. Böylece Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun fiyatlara 250 bin dolara elde edilen vatandaşlık hakkını fırsata çeviren Çinliler, bireysel alımlardan blok alıma geçti.

YABANCI ALIMINDA İLK 10 ŞAŞIRTICI OLMAZ

Faruk Akbal

Türkiye’deki gayrimenkulleri ülke dışında farklı pazarlara tanıtıp Türkiye’ye döviz girdisi sağlayan Nevita International’da son dönemde Çinlilerle yapılan görüşmelerin meyvelerini yemeğe başladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Faruk Akbal, Çinli bir vatandaşlık şirketine tek kalemde 95 milyon liralık blok satış yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin Çinlilere yaptığı bugüne kadarki en büyük satışını Nevita International ve Reagroups iş birliği ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Faruk Akbal, “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Bizde başka satışlar için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Rahatlıkla söylemek isterim; Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık Rotayı Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’den en fazla alım yapan ilk 20’de olmayan Çin, bu sene listede üst sıralara çıkmaya başlayacaktır” dedi.

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TÜRKİYE GİBİSİ YOK

Çinlilerin özellikle bu seneden itibaren artan ilgisi için “6 ayda vatandaşlık veren 250 bin dolara başka bir ülke yok” tanımını yapan Akbal, devamının geleceğine vurgu yaptı. Türkiye, Çinlilere 2015’te 271, 2016’da 281 adet konut satmıştı ve ilk 20’ye girmişti. Son iki yıldır ise ilk 20’de yer almıyor. Akbal, yakında Çinlilerin artan ilgisini hep beraber göreceğimizi, nitekim görüşme halinde oldukları başka şirketler ve başka projeler de söz konusu olduğunu aktardı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN İLGİSİ DE ARTIYOR

Çin ile birlikte Pakistan ve Hindistan’ın da ilgisinin arttığına dikkat çeken Akbal, “Biz Nevita International olarak 12 ülkeden vatandaş istihdam ediyoruz. Potansiyeli yüksek her ülkeye de uzman atıyoruz. Şimdi Çin ile birlikte Pakistan ve Hindistan’a da uzman atamaya karar verdik. Türkiye, yabancıya konut satışından yıllık 5-6 milyar dolar bandında gelir sağlıyor. Pazarı çeşitlendirip Türkiye’nin yabancıya konut satışında üst lige sıçraması gerekiyor. Bunun da yolu yeni pazarlardan geçiyor” şeklinde konuştu.

İHRACATÇI SAYILMAK İÇİN DERNEKLEŞİYORUZ

Bir konutun yabancıya ortalama 850 bin liraya satıldığını kaydeden Faruk Akbal, “Konut alan yabancı ev eşyası ve diğer gereklilikler için de 150 bin lira harcıyor. Bunun yanında en az 2 ayını burada geçiriyor ve perakende, eğlence, ulaştırma gibi sektörlere canlılık katıyor. Vergi ödüyor. Tüm bunlarla birlikte yıllık gelir 10 milyar doları buluyor.” dedi. Türkiye’de ciddi bir ihracat kalemi oluşturduklarını kaydeden Akbal, “Yabancıya konut satışı yapan profesyoneller, bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımız ve uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından GYODER, KONUTDER ve İNDER ile de görüşmelere başlıyoruz” diye konuştu.

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NEVİTA’NIN CİROSU 4 YILDA 65 KATINA ÇIKTI!

Yola ilk çıktıklarında sadece Fuzul Grup projelerini 30’un üzerinde Avrupa, Körfez ve Orta Doğu ülkesinde pazarlayan şirket, bugün portföyünde 5.700 adet konut ve ticari mülk bulunuyor. Bunların hasılat değeri de 5,5 milyar lira seviyesinde. İlk yıl cirolarının 6,5 milyon lira olarak gerçekleştiğini hatırlatan Akbal, “Ancak 2016 sonunda bu rakamı 34 milyon liranın üzerine çıkardık. 2017’de 120 milyon lira hedeflemiştik, 150 milyon lirayı aştık. Geçen sene ise 265 milyon lira ciro yaptık. Bu sene hedefimiz 425 milyon lira idi yıl bitmeden hedefe ulaştık” diye konuştu.

İSPANYA VE İNGİLTERE’Yİ GEÇMEK MÜMKÜN



2017 yılına kadar ortalama 20 bine yaklaşan yabancıya konut satış adedi 2018’de 39 bin adet olarak gerçekleşti. Bu sene ilk 7 ay itibariyle de yüzde 65 artış söz konusu. Nitekim geçen yıl ilk 7 ayda 14 bin 600 konut yabancıya satılırken, bu sene aynı dönemde 24 bin 100 adet konut yabancıya satıldı. Toplamda yıl sonunda 50 bine yakın konutun yabancıya satılacağı öngörülüyor. Akbal, bu rakamın 2023 ve sonrasında 75 binin üzerine tırmanması ve adetsel açıdan İspanya ve İngiltere’yi geçmesi öngörüsünün hâkim olduğunu Türkiye’nin bu potansiyeli olduğunu söyledi.