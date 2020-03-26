Ekonomi Koronavirüs nedeniyle evde bekleyen çalışana yarım ücret
İŞ DÜNYASI

Koronavirüs nedeniyle evde bekleyen çalışana yarım ücret

Koronavirüs salgını sonrasında iş yerlerinin kapanmasından ötürü evde bekleyen çalışanların mağdur olmaması için geçici gelir desteği devreye alınırken, prim şartından ötürü destekten yararlanamayanlar için ise 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi devreye giriyor. Söz konusu madde kapsamında zorunlu sebeplerden ötürü işe gitmeyen çalışanlara 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesi şart koşuluyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda çok sayıda şirket ve işletme kapılarını geçici bir süreliğine kapattı.

Kimi personelleri ile evden çalışma modeliyle faaliyetlerine devam ederken bu yöntem ile işlerini yürütemeyenler ise çalışanlarını ücretsiz olarak izne ayırdı.

Hükümet ise koronavirüsün ortaya çıkardığı mağduriyetleri bir nebze de azaltmak için çalışanlara yönelik kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.

15 AYDAN AZ ÇALIŞANLAR PANİKTE

İşverenler tarafından yapılacak başvurular üzerinden son 3 yıl içerisinde 450 gün prim yatırılmış, aynı iş yerinde de 60 gün çalışmış tüm çalışanlara işletmelerinin koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğinin tespit edilmesi halinde 3 ay süresince aylık minimum bin 752 TL'den başlayan geçici gelir desteği sağlanacak.

Günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı olarak ödenecek kısa çalışma ödeneğinden prim şartından ötürü yararlanamayanlar için ise hukukçular 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi'ne vurgu yapıp ödenecek ücrete dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS KARŞI KONULMASI MÜMKÜN OLMAYAN OLAY

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1190 E. ve 2018/1259 K. numaralı kararında yer alan, "Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır." tanımına işaret eden Avukat Burak Alcan, pandemi olarak ilan edilen koronavirüs hastalığının da neticeleri irdelendiğinde önceden öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir halden bahsetmenin mümkün olduğunu dile getrdi.

HER GÜN İÇİN YARIM ÜCRET ÖDENMELİ

23 Mart itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ek genelge gereği 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlüğe girdiğini ve kamu kaynaklı zorunlu bir karar ile de bir çok işletmenin iş yerlerinin geçici süreyle kapattığını ifade eden Alcan, bu itibarla mücbir sebep uyarınca çalışanın işe gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle bir haftalık süre boyunca, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi gereği, işçiye bu bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gerektiğini kaydetti.

1 HAFTAN FAZLA SÜRMESİ HALİNDE İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR

Alcan, genele yönelik olarak sokağa çıkma yasağı uygulamasının 1 haftadan fazla süre ile devam etmesi halinde ise işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 3’üncü bendi gereği işverenin iş akdini haklı nedenle feshedebileceğine de işaret etti.

6,7 milyon kiracıyı umutlandıran gelişme: Kiralar ertelenebilir mi?
EKONOMİ
6,7 milyon kiracıyı umutlandıran gelişme: Kiralar ertelenebilir mi?
Abone Ol Google News
Evde bekleyençalışana yarım ücret

Evde bekleyen
çalışana yarım ücret
Marketlersınırı aşmasın!

Marketler
sınırı aşmasın!

​Ekmekte zam yapmamak için tek şart.
Korkunçbunu düşünemezdik

Korkunç
bunu düşünemezdik

​İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması.
Zorlu<br>haftalar bekliyor

Zorlu
haftalar bekliyor

​ABD Başkanı'ndan New York için korkutan uyarı.
Basit bir grip

Basit bir grip

​Brezilyalı liderden virüsle ilgili şaşırtan açıklama.
ABD'de<br> hastanede skandal

ABD'de
hastanede skandal

​Önlükleri biten hemşireler çöp poşeti giydi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte veilaçlama çalışmaları hakkında konuştu
Bazı sigaralarda<br>ÖTV yüzde 80 oldu

Bazı sigaralarda
ÖTV yüzde 80 oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tütün ürünlerinde yeni karar.

Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphelisi bir kenti ayağa kaldırdı.
İşte Türkiye dayanışması

İşte Türkiye dayanışması

Ülkemizin her noktasında ayrı bir iyilik seferberliği başladı.
Askeri fabrikada seferberlik

Askeri fabrikada seferberlik

MSB'ye ait fabrikada koronavirüse karşı ilaç üretilecek.
ABD'de tablo kötüleşiyor

ABD'de tablo kötüleşiyor

Can kaybı bini geçti, vaka sayısı 70 bine yaklaştı.
En erken<br>tedbir alan ülkeyiz

En erken
tedbir alan ülkeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün video konferans ile G20 Zirvesi'ne katılacak.
Evde<br>zaman nasıl geçer?

Evde
zaman nasıl geçer?

Karantina döneminde çocuk psikolojisine ilişkin tavsiyeler.
Bozkırda <br>bilgeleşen bir ruh

Bozkırda
bilgeleşen bir ruh

#EvdeKalTürkiye hep birlikte #KutluOkuyoruz
Medikal atılım

Medikal atılım

​Savunma sanayi kuruluşlardan yerli serum ve solunum cihazı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.