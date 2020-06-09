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Ekonomi Kredi faizleri düştü, satılık daireler müşteriyle dolup taştı
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Kredi faizleri düştü, satılık daireler müşteriyle dolup taştı

Kredi faizleri düştü, satılık daireler müşteriyle dolup taştı

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredilerini başlatması sonrası koronavirüs nedeniyle sektörde yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Satılık dairelere ilginin yüzde 50 artmasına karşın başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10'da kaldı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Satılık dairelere ilgi yüzde 50 arttı.
Satılık dairelere ilgi yüzde 50 arttı.

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası satılık dairelere ilgi yüzde 50 artarken, başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı.

Kamu bankalarından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde, yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74 olacağı belirtilmişti. Kredi taleplerinin kabulüne 2 Haziran'da başlanmıştı.

  • "Tarihi fırsat" olarak nitelendirilen, ilk yıl ödemesiz ve 180 ay vade gibi seçenekler sunan kredi kampanyasına, bir haftalık süreçte büyük ilgi oldu. Böylece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konut satışında yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı.

Sektör temsilcileri, kredi faizlerinin düşmesinin ardından konuta ilginin yüzde 50 arttığını, satılık dairelerin müşteriyle dolup taştığını ancak bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması ve tüketicide yeterli peşinat bulunmaması gibi nedenlerle talebin satışa dönüşme oranının düşük kaldığını belirtti.

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"Talebin satışa dönme oranı düşük kaldı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yaptığı açıklamada, kredilerin düşmesi sonrası satılık konuta ilginin yüzde 50'ye varan oranda arttığını, özellikle orta gelir grubunun ciddi konut talebi bulunduğunu söyledi.

Bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması yüzünden ev almak isteyenlerin hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Aşa, şöyle devam etti:

  • "Ayrıca, düşük faizli ve 180 ay vadeli krediyi duyanlar, ev almak için satılık konutları doldurup taşırdı. Fakat talep edenlerin önemli bir bölümünde yeterli peşinatın olmadığını da görüyoruz. Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10'da kaldı."

Şu anda piyasada bir köpük olduğunu ifade eden Aşa, bu yangının söneceğini, köpüğün gideceğini, haksız zam yapanların konutlarını istedikleri fiyatlara satamayacağını söyledi.

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"Az katlı, balkonlu ve bahçeli konutlara ilgi arttı"

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da yüksek kredi faizi nedeniyle son yıllarda ertelenen konut talebinin, 2019'un son çeyreğiyle birlikte harekete geçtiğini ancak salgınla birlikte sektörde martta tekrar durgunluğun başladığını ifade etti.

Tekrar beklemeye geçen talebin, kamu bankalarının başlattığı tarihin en düşük oranlı kredi kampanyasıyla hareketlendiğini belirten Demirbaş, şu bilgileri verdi:

"Hem yatırımlık hem oturumluk konut talebi var. Tüm konut tiplerine rağbet oluyor ancak en yüksek talep 3 1 ve 4 1 dairelere. Konutta yaşanan hareketlilik, 200'den fazla sektöre yansıyor. Sadece inşaatı yapmak için kullanılan malzemeleri bir yana bırakırsak daire alanlar mobilya, aksesuar, halı gibi çok farklı eşya alıyor. Taşırken nakliyeci kazanıyor. Yani konut sektörü hareketli olursa ekonomimiz kazanıyor."

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"Bir yıllık satışı 2 ayda yapabiliriz"

Atalay Demirbaş, salgın sonrası özellikle bahçeli, balkonlu ve az katlı dairelere talebin arttığını aktararak, "Haksız zamların önüne geçilir, bankalar bu oranları sağlamaya devam ederse bir yılda yapılamayan daire satışını 2 ayda yapabiliriz. Bu satışların olması yastık altındaki paraların ekonomiye kazandırılması açısından da çok önemli." diye konuştu.

Haksız zam yapan ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerine tepki gösteren Demirbaş, "Herkes konutun nerede ne kadar olduğunu biliyor. Fiyatı suni olarak yükselen konutlar talep görmeyecek, elde kalacak." dedi.

İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
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Koronavirüs salgını sonrasında İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde yazlık konutlar büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların talep gösterdiği yazlık villa ve konutlarda en çok bahçe özelliği arandığı belirtilirken, evlerin 350 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi.
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Marmara Ereğlisi'nde 12 yıldır gayrimenkul uzmanlığı yapan Sercan Başak, bu kadar talebi beklemediklerini, bölgede bu işi yapan esnafın ise taleplere yetişemediğini söyledi. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Başak, Bölgemiz İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve ulaşım anlamında çok kolay ulaşılabilinen bir bölge. Bugün etrafımıza baktığımız zaman Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy gibi bölgelerde müstakil bir hayata özgü bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Bu yüzden yeni normalleşme süreci başlamasıyla beraber bölgeye bir akın gerçekleşti. Şu an vatandaşların taleplerine buradaki esnaf cevap vermekte çok zorlanmaya başladı diye konuştu.
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'GELMİŞKEN YAZ BOYUNCA KALMAK İSTİYORLAR' <br> <br> İnsanların bölgeyi İstanbul'dan daha sağlıklı bulduğu için yaz boyunca kalmak istediklerini dile getiren Başak, Bölgede müstakil villa ve pansiyon, otel kiralama zaten çok yaygın. Ortalama 700- 800 haneye yakın pansiyon, otel ve müstakil villalar mevcut. Lakin bu pandemi sürecinden sonra fiyatlar iki katına çıktı ve insanlar artık şöyle bir talep oluşturuyor. Buraya ailesiyle bir haftalık tatile gelen kişiler bu yaz dönemini bir ay, iki ay, üç ay burada komple kalmak isteğiyle geliyorlar...
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Buraya gelmişken üç ay hiç değilse biraz daha sağlıklı biraz daha huzurlu ve biraz daha güvenilir yaşamak istiyor. İstanbul riskli bir bölge olduğu için bu bölgede insanlar kendilerini daha güvenli hissedeceklerini düşünüyorlar. Bunun için talep arttı. Şu an kiralama anlamında bakıldığında taleplere cevap verilemiyor dedi.
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'FİYATLAR YÜZDE 25 ARTTI' <br> <br> Özellikle yazlık ev fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başak, Fiyatlarda yüzde 25 artış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir artıştır. Bu bir ay içinde olan bir artış. Bugün Marmara Ereğlisi'nde müstakil bir villanın fiyatı 450 bin TL'den başlar, bölge ve konumuna göre 1 ile 1,5 milyona kadar değişir. Geçen seneki fiyatlara baktığımı zaman bugün ortalama bir villa 350 bin bandında satılırken 400- 450 bin civarına yükseldi. Sahil bölgelerine daha çok rağbet var diye konuştu.
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'65 YAŞ ÜSTÜ İLGİ GÖSTERİYOR' <br> <br> En büyük talebin ise 65 yaş üstünden geldiğini kaydeden Başak, Bu pandemi sürecinden sonra şöyle bir şey söz konusu oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğu için buradaki evlerin geneli müstakil. Müstakil evleri olan kişiler bahçelerinde toprakla oyalandılar, ektiler, biçtiler. Hareket ettiler ve hareketsizliğin önüne bu şekilde geçtiler. Şu an en düşük ve en yüksek bütçeli kişiler bu bölgede akın etmiş durumda. Taleplere yetişemiyoruz. Bölge esnafından müthiş bir yoğunluk var. İnanılmaz bir talep oluştu diye konuştu.
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'TALEPLERDE YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ OLDU' <br> <br> Marmara Ereğlisi ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Bedri Mert Öztürk de taleplerde yüzde 300'lük bir artış yaşandığını belirterek şunları söyledi: Bu süreç normalleşmeye başladığında bölgemiz için yatırım yapmak isteyen daha az riskli bölge gözüken Marmara Ereğlisi'ne akın ediyor. Satışlar çok arttı. Villa talepleri çok arttı. Yüzde 300'lük bir artış oldu...
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Bölgemizdeki nüfusumuz 30 bin olmasına rağmen, konut sayımız 70 bin olmasına rağmen bu sayının bir sene gibi bir zaman içinde 100 bin rakamına ulaşacağını düşünüyorum. Deniz ya da yolun diğer tarafına bakmaksızın 100, 150 metrekare bir bahçesi olan iki katlı şirin bir yazlık arayışları daha yüksek durumda şu an.
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'DAHA SAĞLIKLI' <br> <br> Ailesiyle birlikte İstanbul'da oturan Kübra Akkuş, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden yazlık aldıklarını belirterek, Daha sağlıklı olduğu için daha sakin olduğu için burayı tercih ettik. Kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Ailemizle buraya yerleştik. Bundan sonra burada yaşayacağız. Tek katlı, bahçeli, sakin ve insanlardan uzak olduğu için tercih ettik dedi.
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İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde İstanbullular, bölgeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık konutlara ilgi göstermeye başladı. Hem doğası hem de denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen bölgede yazlık fiyatları pandemi sürecinde yüzde 25 artış göstererek 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı.
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