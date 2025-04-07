Kuşadası bu yıl 1,2 milyon kruvaziyer yolcusu bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren Kuşadası Limanı’na bu yıl yaklaşık 750 gemi seferiyle 1 milyon 250 bin turistin gelmesi bekleniyor. Limana ilk kez gelen ’Majestic Princess’ isimli kruvaziyer, 3 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü tarihi ören yerlerini dolaşmak için turlara katılırken bir kısmı da kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.