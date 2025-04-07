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Kuşadası bu yıl 1,2 milyon kruvaziyer yolcusu bekliyor

Kuşadası bu yıl 1,2 milyon kruvaziyer yolcusu bekliyor

04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren Kuşadası Limanı’na bu yıl yaklaşık 750 gemi seferiyle 1 milyon 250 bin turistin gelmesi bekleniyor. Limana ilk kez gelen ’Majestic Princess’ isimli kruvaziyer, 3 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü tarihi ören yerlerini dolaşmak için turlara katılırken bir kısmı da kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.


ÇOĞU ÇİNLİ VE KORELİ

İngiltere bayraklı ’Majestic Princess’ bu sabah kruvaziyer turizminin Akdeniz’deki merkez duraklarından olan Kuşadası Limanı’na demirledi. 330 metre uzunluğundaki 19 katlı kruvaziyer, kente çoğunluğu Çinli ve Koreli olan 3 bin 560 turist getirdi. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası’ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaparak esnafa bereket yaşattı.


#Ekonomi
#Kuşadası
#kruvaziyer

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