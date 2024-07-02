Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Benzin ve motorine gelen 13 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Otogaza 1,76 lira zam geldi. Yeni zam pompaya yansıdı. Peki bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? 2 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?