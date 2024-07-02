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Ekonomi

LPG zammı tabelaya yansıdı: İşte 2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıtta bir zam da otogaza (LPG) geldi.

Seren Som
09:24 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
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Arşiv

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, otogaza 1,76 lira zam geldi. Zam bugün pompaya yansıdı.

2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.40 TL

Motorin litre fiyatı: 42.51 TL

LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.27 TL

Motorin litre fiyatı: 42.41 TL

LPG litre fiyatı: 21.44 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.38 TL

Motorin fiyatı: 43.48 TL

LPG fiyatı: 21.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.72 TL

Motorin fiyatı: 43.90 TL

LPG fiyatı: 21.69 TL

  • 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.


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