Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, otogaza 1,76 lira zam geldi. Zam bugün pompaya yansıdı.
2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.51 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL
Benzin fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.41 TL
LPG litre fiyatı: 21.44 TL
Benzin fiyatı: 43.38 TL
Motorin fiyatı: 43.48 TL
LPG fiyatı: 21.99 TL
Benzin fiyatı: 43.72 TL
Motorin fiyatı: 43.90 TL
LPG fiyatı: 21.69 TL
- 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.