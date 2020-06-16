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Mikrodalgayla deprem dayanıklılığı ölçülecek

İstanbul Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN, yapıların depreme dayanıklılığının ölçümüne yönelik yeni çözüm geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor. İTÜ ve HAVELSAN iş birliğiyle yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin beton kalitesinin tahribatsız ve hızlı testi için mikrodalga görüntüleme cihazı geliştirilecek.

Haber Merkezi AA
İstanbul Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN güçlerini birleştiriyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN güçlerini birleştiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve HAVELSAN, yapıların depreme dayanıklılığının ölçümüne yönelik yeni çözüm geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor.

Türkiye'de alanlarının önde gelen kuruluşları İTÜ ve HAVELSAN, sahip oldukları deneyim ve yetenekleri birleştirerek çeşitli alanlarda ülkeye yeni teknolojiler kazandırmak için iş birliği yapacak.

Bu kapsamda, yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin beton kalitesinin tahribatsız ve hızlı testi için mikrodalga görüntüleme cihazı geliştirilecek.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, tıp, savunma gibi alanlarda başarıyla uygulanan mikrodalga görüntüleme teknolojisi, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan yapıların depreme dayanıklılık testleri için kullanılacak.

Yapay zekadan yararlanılacak

Geliştirilecek portatif mikrodalga test ve görüntüleme cihazı sayesinde, yapıların beton kalite ve standartlarının önceden tespit edilmesi ve görüntülenmesi sağlanacak. Cihazın kullanılmaya başlanmasıyla deprem bölgelerinde yer alan yapıların kolon ve diğer bölümlerine hiçbir tahribat yapmadan hızlı ve yüksek doğrulukla depreme dayanıklılık testleri gerçekleştirilebilecek.

Bu testlerde elde edilen veriler yapay zeka tabanlı algoritmalar aracılığıyla değerlendirilecek. Böylece yapıların depreme dayanıklılıklarının zaman içinde izlenmesi sağlanacak. Elde edilen bu verilerle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara erken uyarı yapılabilecek.

Yerli ve milli çözüm

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin deprem olduğunu söyledi.

Bu konuda savunma ve yazılım sektörünün öncü kuruluşu olan HAVELSAN ile iş birliği yapacaklarını vurgulayan Karaca, "Mikrodalga görüntüleme ve test cihazı ülkemizde çığır açacak. Hızlı tespit ve sonrasında alınacak önlemler sayesinde yapıların depreme hazırlığı hızlanacak. İTÜ, tüm mühendislik alanları yanında deprem konusunda da ülkemize katkı ve hizmet vermeye devam edecek. HAVELSAN iş birliği kapsamında yerli yazılım online sınav sistemi ve uzaktan tıp uygulamaları da çalışacağız." dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay ise İTÜ ile dönemin ihtiyaçları doğrultusunda çok önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Deprem kuşağında olan ülkemizde, bu konuda yapılacak çalışmalar her geçen gün önem kazanıyor. Birlikte yapacağımız bu çalışmanın dışa bağımlı olmayan, yerli ve milli bir çözümü ortaya koymak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İTÜ'nün akademik birikimi ve HAVELSAN'ın yerli çözümleriyle binaların depreme dayanıklılığını ölçecek ve bu ihtiyaca önemli bir katkı sunacağız.” diye konuştu.

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