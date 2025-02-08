Milli hızlı trene ilk kaynak bugün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı. Bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu aktardı. Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da sürdürdüklerini belirtti. Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirtti.

634 KM KENT İÇİ RAYLI SİSTEM İNŞA ETTİ

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı. Uraloğlu, “Bu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduk. Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü” diye konuştu.

YERLİ METRO HIZINI 225 KİLOMETREYE ÇIKARIYORUZ

Uraloğlu, Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin gövde kaynak törenini bugün gerçekleştirerek üretimini başlatacaklarını da ifade etti. Uraloğlu, “Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimizin şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanları da üretmeye başlayacağız" dedi.











