Pandemi tatil anlayışını değiştirdi izole tatil için lüks teknelere ilgi arttı

Dünyanın en güzel koylarına sahip Türkiye’nin gözde turistik ilçesi Marmaris’te özel yat tekne kiralama firmaları Covid-19 salgınına karşı hazırlıklarını tamamlıyor. Rezervasyonların şimdiden dolduğunu, Mayıs ve Haziran aylarında boş tekne kalmadığını belirten firma yetkilileri Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını bildirdi. Sadece kiralama değil ikinci el tekne satışlarının da arttığını söyleyen yetkililer tatil anlayışının artık daha sakin daha özgür hale geldiğini vurguladı. Korona virüs (Covid-19) sebebi ile pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı yatlara olan tercihi arttırdı. Beş yıldızlı otel konforunda tatil yapmak ve izole bir şekilde tatil yapmak isteyenler haftalık 14 bin ve 150 bin lira arasında değişen fiyatları ödemesi gerekiyor.

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Marmaris bölgesinde tekne kiralama ve satış yapan bir firmanın rezervasyon sorumlusu Çağla Karatepe "Pandemi bizim sektörümüzü olumsuz etkilemedi diyebiliriz. Rusya ve Ukrayna’dan gelen müşterilerimiz Mayıs ayında başlıyor, Kasım sonuna kadar devam ediyor. Türkler biraz daha senaryoyu görmek için beklediklerinden tatil planları Temmuz, Ağustosu bulabiliyor. Geçtiğimiz yıl da böyle oldu, bu sezon da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.

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Rezervasyon sorumlusu Karatepe, insanların tekne tatilleri için ayrıca "Özellikle Ukrayna’dan gelen misafirlerimiz ile serüvenimiz Mayıs ayı ile başlıyor. Ekim sonu hatta kasım aylarında da devam ediyor. Kasım sonuna kadar turlarımız oldu yani önceki yıllara nazaran daha yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Yani insanlar şunu dediler, kış gelmeden yapabildiğimiz kadar tatil yapalım enerjimizi depolayalım, ’bizi nasıl süreç bekliyor bilmiyoruz’ dediler" diye konuştu.

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Karatepe, pandemi ile konfora alışkın olan insanların teknelerde de otellerde aradıkları lüksü istediklerini, teknenin teknolojik açıdan donanımlı olmasını, özel aşçı, özel servis elemanı taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti.

"Lüks tekneler hazırlıklarına devam ediyor"

Tekne kiralama ve satış firması yetkilisi Olgaç Esin, "İnsanların özellikle pandemi döneminde farklı alternatif tatil arayışları geçen seneden vardı. Bu sene de, teknede bütün bir hafta boyunca hiç kimseyle iletişim halinde olmadan korunaklı bir tatil geçirebiliyorlar. Teknelerimiz ona göre önceden hazırlanıyor dezenfeksiyonları ozonları yapılıyor. Özellikle iç piyasa deniz turizmini tekrardan keşfetti, mavi turlar ve biraz spor arasında gelip giden bir turizm sektörü iken, şu an en çok rağbet gören sektör haline geldi" açıklamasında bulundu.

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"İkinci el tekne satışları da arttı"

Firma yetkilisi Esin, ikinci el tekne satışlarında da artış yaşandığını ifade ederek, "Tekneyi tercih etmelerinin sebebi kendi aralarında güvenli bir ortam dışarı ile bir temas olmaması kendileri istemediği sürece yok. Dolayısıyla da şu anda herhalde sadece tatil olarak değil yaşamak olarak da teknede yaşamayı tercih eden çok kişi olmaya başladı ve ikinci el tekne satışlarında da ciddi talep artışları mevcut" dedi.

"Pandemi ile insanların lüks merakı arttı"

Esin konuşmasının devamında, "İnsanlar artık daha lüks tatil istiyorlar. Tatil konusunda daha cömert davranabiliyorlar, bizim filomuzda 10 metreden başlayan ve 50 metre büyüklüğünde teknelerimiz mevcut. Misafirlerimiz çok kabinli, aşçı, hostes ve servis elemanı olan tekneleri daha çok kiralıyor, çünkü denizde geçirdiği tatilinin sorunsuz ve keyif içinde geçmesini istiyor. Bazı durumlarda tekne konusunda daha önce tecrübesi olan misafirlerimiz mürettebat istemeden kendileri de kiralama yapabiliyor, ehliyetleri ve deneyimleri bu konuda yeterli oluyor" diye belirtti.

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Geçtiğimiz yıllarda kiralanan lüks yatların çalınması vakalarında artışlara karşı önlem aldıklarını dile getiren Esin, "Tabii rezervasyonlar çok önce yapılıyor, çeşitli güvenlik mekanizmaları var. Bizde teknolojiden yararlanıyoruz. Teknelerimizde tekne takip cihazları ile teknemizin nerede olduğunu güvenli bir şekilde kontrol ediyoruz" diyerek güvenlik konusunda hassasiyetlerini ifade etti.