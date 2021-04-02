Ekonomi Pandemi tatil anlayışını değiştirdi izole tatil için lüks teknelere ilgi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi tatil anlayışını değiştirdi izole tatil için lüks teknelere ilgi arttı

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü koyları, milyonluk yatları bu sezon da ağırlayacak. Marmaris’te yeni sezon öncesi pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyenler lüks teknelere ilgi gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Pandemi tatil anlayışını değiştirdi izole tatil için lüks teknelere ilgi arttı
Pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyenler lüks teknelere ilgi gösteriyor.

Dünyanın en güzel koylarına sahip Türkiye’nin gözde turistik ilçesi Marmaris’te özel yat tekne kiralama firmaları Covid-19 salgınına karşı hazırlıklarını tamamlıyor. Rezervasyonların şimdiden dolduğunu, Mayıs ve Haziran aylarında boş tekne kalmadığını belirten firma yetkilileri Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını bildirdi. Sadece kiralama değil ikinci el tekne satışlarının da arttığını söyleyen yetkililer tatil anlayışının artık daha sakin daha özgür hale geldiğini vurguladı. Korona virüs (Covid-19) sebebi ile pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı yatlara olan tercihi arttırdı. Beş yıldızlı otel konforunda tatil yapmak ve izole bir şekilde tatil yapmak isteyenler haftalık 14 bin ve 150 bin lira arasında değişen fiyatları ödemesi gerekiyor.

Marmaris bölgesinde tekne kiralama ve satış yapan bir firmanın rezervasyon sorumlusu Çağla Karatepe "Pandemi bizim sektörümüzü olumsuz etkilemedi diyebiliriz. Rusya ve Ukrayna’dan gelen müşterilerimiz Mayıs ayında başlıyor, Kasım sonuna kadar devam ediyor. Türkler biraz daha senaryoyu görmek için beklediklerinden tatil planları Temmuz, Ağustosu bulabiliyor. Geçtiğimiz yıl da böyle oldu, bu sezon da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.

İHA

Rezervasyon sorumlusu Karatepe, insanların tekne tatilleri için ayrıca "Özellikle Ukrayna’dan gelen misafirlerimiz ile serüvenimiz Mayıs ayı ile başlıyor. Ekim sonu hatta kasım aylarında da devam ediyor. Kasım sonuna kadar turlarımız oldu yani önceki yıllara nazaran daha yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Yani insanlar şunu dediler, kış gelmeden yapabildiğimiz kadar tatil yapalım enerjimizi depolayalım, ’bizi nasıl süreç bekliyor bilmiyoruz’ dediler" diye konuştu.

Karatepe, pandemi ile konfora alışkın olan insanların teknelerde de otellerde aradıkları lüksü istediklerini, teknenin teknolojik açıdan donanımlı olmasını, özel aşçı, özel servis elemanı taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti.

"Lüks tekneler hazırlıklarına devam ediyor"

Tekne kiralama ve satış firması yetkilisi Olgaç Esin, "İnsanların özellikle pandemi döneminde farklı alternatif tatil arayışları geçen seneden vardı. Bu sene de, teknede bütün bir hafta boyunca hiç kimseyle iletişim halinde olmadan korunaklı bir tatil geçirebiliyorlar. Teknelerimiz ona göre önceden hazırlanıyor dezenfeksiyonları ozonları yapılıyor. Özellikle iç piyasa deniz turizmini tekrardan keşfetti, mavi turlar ve biraz spor arasında gelip giden bir turizm sektörü iken, şu an en çok rağbet gören sektör haline geldi" açıklamasında bulundu.

İHA

"İkinci el tekne satışları da arttı"

Firma yetkilisi Esin, ikinci el tekne satışlarında da artış yaşandığını ifade ederek, "Tekneyi tercih etmelerinin sebebi kendi aralarında güvenli bir ortam dışarı ile bir temas olmaması kendileri istemediği sürece yok. Dolayısıyla da şu anda herhalde sadece tatil olarak değil yaşamak olarak da teknede yaşamayı tercih eden çok kişi olmaya başladı ve ikinci el tekne satışlarında da ciddi talep artışları mevcut" dedi.

"Pandemi ile insanların lüks merakı arttı"

Esin konuşmasının devamında, "İnsanlar artık daha lüks tatil istiyorlar. Tatil konusunda daha cömert davranabiliyorlar, bizim filomuzda 10 metreden başlayan ve 50 metre büyüklüğünde teknelerimiz mevcut. Misafirlerimiz çok kabinli, aşçı, hostes ve servis elemanı olan tekneleri daha çok kiralıyor, çünkü denizde geçirdiği tatilinin sorunsuz ve keyif içinde geçmesini istiyor. Bazı durumlarda tekne konusunda daha önce tecrübesi olan misafirlerimiz mürettebat istemeden kendileri de kiralama yapabiliyor, ehliyetleri ve deneyimleri bu konuda yeterli oluyor" diye belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda kiralanan lüks yatların çalınması vakalarında artışlara karşı önlem aldıklarını dile getiren Esin, "Tabii rezervasyonlar çok önce yapılıyor, çeşitli güvenlik mekanizmaları var. Bizde teknolojiden yararlanıyoruz. Teknelerimizde tekne takip cihazları ile teknemizin nerede olduğunu güvenli bir şekilde kontrol ediyoruz" diyerek güvenlik konusunda hassasiyetlerini ifade etti.

Haftalığı 50 bin liraya koronavirüsten uzak tatil
FOTOĞRAF 13
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Turizmin başkenti Antalya'nın en batı ilçesi, 60 bin nüfuslu Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan, son yıllarda izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
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HAFTALIĞI 50 BİN TL <br> <br> Kalkan'da, onlarca butik otelin yanı sıra, yaklaşık 5 bin villa bulunuyor. Dört mevsim turizm yapılan Kalkan'ın 3 bin 614 olan nüfusu, yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, geçen yıl otellerden çok Kalkan bölgesindeki villaları tercih etti.
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Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakar tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor. Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.
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YÜZDE 70 DOLULUK <br> <br> Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi Hüseyin Gencer, insanların tatil anlayışının koronavirüs nedeniyle değiştiğini ve daha izole yaşamak istediklerini söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade eden Gencer, “Geçen yıla göre bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70'e ulaştı. Sadece yurt dışı pazarıyla ilgili endişemiz var. Bölgeye gelen İngiliz ve Rus turistlerin mutasyon ve koronavirüs durumlarını yakından takip ediyoruz dedi.
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Gelen tatilcilerin geceleme sürelerinin de uzadığını aktaran Gencer, villaların lükslük derecesine göre gecelik fiyatlarının değiştiğini söyledi. Villalarda her türlü konforun düşünüldüğünü de söyleyen Gencer, “Pandemi nedeniyle telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. Kiralamaya gelen misafirler bundan sonra villa tercih edeceğini söylüyor. Arayanlar temizliği ve ilaçlama hizmetini soruyor. Bahçede vakit geçirecekleri için bahçeyi ve bahçe bakımını soruyor. Gelen her misafirimizin HES kodları ve kimlik kontrolleri yapılıyor diye konuştu.
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YAZIN YÜZDE 100 DOLACAK <br> <br> Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, ilçenin bu denli tercih edilmesinden memnun olduğunu söyledi. Turizmin ekonomiye katkısından söz eden Başkan Ulutaş, “İnsanlar kitlesel turizmden kaçmaya başladı. Villa konsepti burada yerleşti. Pandemiyle birlikte talep arttı. Sadece yaz dönemi için değil. Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum. Pandemi bitince de bu konseptin devam etmesini dilerim dedi.
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ESNAF DURUMDAN MEMNUN <br> <br> Kaş ve kırsal mahallelerindeki bu yoğunluk ilçe esnafını da memnun etti. İlçede uzun süredir restoran işleten Tutku Demir, “Farklı yerlerden turistin gelmesi bizim için avantaj. Butik hizmet sunuyoruz. Oteller yeterince dolu ve yetişemiyor. Kaş'ın kalkınması için olumlu karşılıyorum diye konuştu. Bir diğer restoran işletmecisi Alparslan Akbayrak, “Bir haftalığına dahi gelseler sürekli dışarıda yiyip içtikleri için ilçe ekonomisinde hareketlilik oluyor. Memnunuz dedi.
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Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Title
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Title
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Title
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Title
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Title
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya koronavirüsten uzak tatil
Koronavirüsten uzak, sıfır temaslı tatil için lüks villalara tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki binlerce villanın rezervasyonları yüzde 70 oranında dolarken, ilgi ise geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Lüks villalarda haftalık tatilin ücreti ise 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.
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