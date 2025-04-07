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Petrol fiyatları uzun süre 80 $'a ulaşamayacak

Petrol fiyatları uzun süre 80 $'a ulaşamayacak

04:007/04/2025, Monday
G: 7/04/2025, Monday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ithalata yönelik karşılıklı tarifelerin uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentileri güçlendi. Küresel petrol piyasalarında görülen arz artışlarını yakalamakta güçlük çeken talep sebebiyle nisanın ilk haftasını yüzde 9'dan fazla kayıpla kapatan Brent petrolün varil fiyatının uzun süre 80 doları göremeyeceği düşünülüyor.


BİR HAFTADA %9 DEĞER KAYBETTİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kademeli üretim artışı kararına sadık kalınacağını açıklaması da talep daralmasıyla birlikte arz fazlası endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu. Brent petrol, Trump’ın yeni gümrük tarifelerini açıkladığı gün yüzde 6'ya yakın düşüşle 65,74 dolarla kapatırken, WTI da yüzde 6'dan fazla azalışla 62,10 dolardan tamamladı. Böylece Brent petrol, nisanın ilk haftasında yüzde 9,2 değer kaybederek 65,74 dolara geriledi ve Ağustos 2021'den bu yana en düşük haftalık kapanışı kaydetti.


#Ekonomi
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#değer

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