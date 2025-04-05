Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Resmi Gazete'de yayımlandı: Adana için petrol kararında güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Adana için petrol kararında güncelleme

09:235/04/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana ilinde sahip olduğu kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, yetkili kurumlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uzatıldı. Böylece TPAO, bölgede yürüttüğü arama çalışmalarını belirlenen yeni süre kapsamında sürdürmeye devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol haklarına ilişkin yeni bir karar aldı.


  • Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana’daki "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektarlık sahasında petrol arama ruhsatı 7 Mart 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Kararda, bu uzatmanın, bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi.



#Adana
#petrol
#TPAO

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...