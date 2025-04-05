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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana ilinde sahip olduğu kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, yetkili kurumlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uzatıldı. Böylece TPAO, bölgede yürüttüğü arama çalışmalarını belirlenen yeni süre kapsamında sürdürmeye devam edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol haklarına ilişkin yeni bir karar aldı.
- Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana’daki "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektarlık sahasında petrol arama ruhsatı 7 Mart 2027 tarihine kadar uzatıldı.
Kararda, bu uzatmanın, bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi.
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