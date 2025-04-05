Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana’daki "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektarlık sahasında petrol arama ruhsatı 7 Mart 2027 tarihine kadar uzatıldı.