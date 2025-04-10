Petrol ve doğal gazda dev hamle: Somali'de arama faaliyeti başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Ankara'da "Türkiye ve Somali Arasında Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmza Töreni”nde konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

TPAO, Somali ile hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzaladı. TPAO, Somali'yle birlikte offshore sahalarda proje geliştirmek için üretim anlaşması imza etti. 3 offshore sahasında anlaşma yapıldı.

"Üç sahada faaliyetler devam ediyor"

Geçtiğimiz yıl malumuz bir ekim ayında Oruç Reis Sismik Gemimiz orada faaliyetlerine hala devam ediyor. 3 sahada yaklaşık 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz şu anda devam etmekte. Yüzde 78 oranında projemiz tamamlanmış aşamada. İnşallah mayıs ayı içerisinde oradaki sismik faaliyetleri tamamlamış olacağız.

"Çalışmalara yeni bir halka ekledik"

Somali'yle işbirliğimiz çok daha ileri boyutta ilerlemeye devam ediyor. Offshore sahalarına yenilerini eklemiş olduk. İlk etapta sismik, sonra hızlı şekilde petrol ve gaz varlığının tespitine geçmiş olacağız.





İki ülke arasında güçlü işbirliği devam ediyor. Somali'de ilerde madenlerle ilgili somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak çok taraflı enerji diplomasisi yapıyoruz.







