|
Ekonomi

Piyasalar merakla bekliyordu: ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

15:37 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 15:51 - 12/03/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde XX yıllık ise yüzde XX yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0.4 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.1 artması bekleniyordu.


Ocak ayında ise aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık enflasyon ise yüzde 3.1 olarak açıklanmıştı.

Açıklanan verilere göre şubat ayında fiyat artışlarının yüzde 60'ı barınma ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerden geldi.


Şubatta akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarken barınma maliyeti yüzde 0.4 yükseldi. Enerji endeksindeki genel aylık yükseliş yüzde 2.3 oldu. Gıda fiyat endeksi ise şubatta herhangi bir değişiklik göstermedi.



#ABD
#TÜFE
#Enflasyon
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mukabele 1-30. cüz dinle! Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okuma ve tüm cüzleri dinleme ekranı yenisafak.com'da