Piyasalar merakla bekliyordu: ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

Şubatta akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarken barınma maliyeti yüzde 0.4 yükseldi. Enerji endeksindeki genel aylık yükseliş yüzde 2.3 oldu. Gıda fiyat endeksi ise şubatta herhangi bir değişiklik göstermedi.