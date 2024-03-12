Sahibinden.com’un satın aldığı Auto King şimdi daha güçlü

“sahibinden.com bugün ülkemizde ikinci el araç alım-satım ekosisteminin önemli bir oyuncusu konumunda. İkinci el araç alım-satımında ihtiyaç duyulan birçok hizmet var, bunlar da işimize farklı bir bakış açısı ile bakmamızı gerektiriyor. Buradan hareketle bugüne kadar araç değerleme, hasar sorgulama, kredi başvurusu gibi araç alım-satım sürecini destekleyen çok çeşitli ürün ve hizmetler geliştirdik. Auto King satın alması ile gerek araç sahipliğinde sıklıkla ihtiyaç duyulan oto bakım-onarım gerekse alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan oto ekspertiz hizmetlerini de sahibinden.com hizmet anlayışı ile sunmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana değişmeyen stratejimiz, kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamak. Aynı bakış açısını Auto King için de hayata geçirerek çok başarılı bir döneme imza atacağımıza eminiz”