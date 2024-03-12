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Ekonomi

Sahibinden.com’un satın aldığı Auto King şimdi daha güçlü

Geçtiğimiz Kasım ayında sahibinden.com bünyesine katılan ve bakım-onarım ile oto ekspertiz hizmeti sunan Auto King Servis ve Auto King Oto Ekspertiz bayileri İstanbul’da iki ayrı günde bir araya geldi. sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, satın alma sonrası, sahibinden.com’un kusursuz hizmet yaklaşımı doğrultusunda araç sahiplerine sunacağı yeni değer önerileri, bunların Auto King’e sağlayacağı katkılar ve gelecek dönem iş stratejileri ele alındı.

14:39 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Auto King Servis ve Auto King Oto Ekspertiz bayileri İstanbul’da bir araya geldi.
Auto King Servis ve Auto King Oto Ekspertiz bayileri İstanbul’da bir araya geldi.

Auto King’in Türkiye çapındaki tüm Servis ve Oto Ekspertiz bayi temsilcilerinin katıldığı buluşmalarda, Auto King Servis CEO’su Serkan Süer ile Auto King Oto Ekspertiz CEO’su Aytaç Çınargil bir sunum gerçekleştirdi.


Auto King Servis Genel Müdürü Serkan Süer de
“Sektöründe 24 yıllık bir birikime sahip, inovasyona bağlılığı, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle Türkiye’nin markası sahibinden.com sayesinde bugüne kadar yarattığımız değeri katlayarak büyüteceğimize inanıyoruz. Auto King yıllardır sigorta sektörünün lider iş ortağı ve bu doğrultuda hızla yatırımlarımızı gerçekleştirerek pazarı geliştireceğiz. Ayrıca perakende müşterilerimize en kaliteli oto bakım-onarım hizmetini sunan marka olacağız. Amacımız, sahibinden.com’un sektöründe süregelen liderliğini, hizmet ve kalite anlayışını Auto King’in Türkiye çapına yayılmış tüm bayilerine, çalışanlarına benimsetmek
” diye konuştu.

Auto King Servis Genel Müdürü Serkan Süer
Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil ise
“Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Auto King Oto Ekspertiz olarak araç alım-satımında son derece önemli bir ihtiyaç olan ekspertiz hizmetinde sunduğumuz müşteri deneyimini, sahibinden.com’un kusursuz müşteri deneyimi tecrübesi ve marka gücünün getireceği destek ile en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz”
şeklinde görüşlerini ifade etti.
Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil
Toplantıda konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş,
“sahibinden.com bugün ülkemizde ikinci el araç alım-satım ekosisteminin önemli bir oyuncusu konumunda. İkinci el araç alım-satımında ihtiyaç duyulan birçok hizmet var, bunlar da işimize farklı bir bakış açısı ile bakmamızı gerektiriyor. Buradan hareketle bugüne kadar araç değerleme, hasar sorgulama, kredi başvurusu gibi araç alım-satım sürecini destekleyen çok çeşitli ürün ve hizmetler geliştirdik. Auto King satın alması ile gerek araç sahipliğinde sıklıkla ihtiyaç duyulan oto bakım-onarım gerekse alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan oto ekspertiz hizmetlerini de sahibinden.com hizmet anlayışı ile sunmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana değişmeyen stratejimiz, kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamak. Aynı bakış açısını Auto King için de hayata geçirerek çok başarılı bir döneme imza atacağımıza eminiz”
dedi.
Toplantıda konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş

#iş dünyası
#sahibinden.com
#Auto King
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