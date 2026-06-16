Piyasalarda barış havası

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya ralli havasında başladı. Varılan mutabakatın dünya genelinde enflasyon baskılarını hafifleteceği ve yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı azaltacağına yönelik öngörüler, yatırımcıların risk alma iştahını destekledi. ABD’den Avrupa ve Asya’ya hisse senedi endeksleri coştu.

BORSA İSTANBUL VE CDS’TE POZİTİF KIRILMA

Küresel piyasalardaki olumlu rüzgarlar yurt içinde de hemen karşılık buldu. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftayı yüzde 3,02 değer kazancıyla 14 bin 359 puandan açtı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 yükselişle 14 bin 446 puandan tamamladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS), 225 baz puana çekilerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine indi. Risk primindeki gerileme, yabancı fonların Türk varlıklarına yönelik ilgisini yeniden artıracak.

HÜRMÜZ AÇILDI ENERJİ EMTİALARI ÇAKILDI

Jeopolitik risklerin masadan kalkması, doğrudan küresel arz tedarik hatlarına yansıdı. Savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sayesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 kayıpla 82 dolara kadar geriledi ve 6 Mart'tan beri en düşük seviyesini test etti. Mutabakat sonrası Avrupalı petrol şirketlerine ait hisselerin değeri yüzde 4 ila yüzde 5 oranında eridi. Enerji koridorunun tekrar açılması diğer emtiaları da etkiledi. Kömür yüzde 2,6, doğal gaz ise yüzde 5,7 düştü. Akaryakıtta gözler pompa fiyatlarında yapılacak indirimlere çevrildi.

ENFLASYON BASKISI HAFİFLEYİNCE ALTIN CANLANDI

Petrol öncülüğünde gerileyen enerji maliyetleri, küresel enflasyon endişelerini yatıştırırken güvenli liman enstrümanlarında farklı bir fiyatlamayı tetikledi. Uzun süredir zayıf bir performans sergileyen altının ons fiyatı enflasyonist baskıların hafiflemesiyle yüzde 3,55 artarak 4 bin 369 doları gördü. Kapalıçarşı ve serbest piyasada da altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 500 lirayı aştı. Değerli metallerdeki yukarı yönlü ivmeye paralel olarak gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 4,1 primle 70 dolar seviyesini geçti.







