TOGG'da iki önemli değişiklik yapıldı! 54 bin TL'den başlayan taksitlerle sıfır faiz açıklandı

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, uzun menzilli T10X modellerinde batarya kapasitesi, hızlı şarj süresi ve performans verilerini güncelledi. Paylaşılan teknik verilere göre LFP batarya teknolojisine geçen yeni Togg T10X’in kapasitesi 89,6 kWh’ye yükselirken DC hızlı şarj süresi 26,5 dakikaya geriledi. Togg ayrıca T10X ve T10F modelleri için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ile aylık 54 bin 167 TL’den başlayan taksit seçeneklerini açıkladı.
Togg T10X LFP batarya teknolojisiyle güncellenirken batarya kapasitesi 89,6 kWh’ye yükseldi, hızlı şarj süresi ise 26,5 dakikaya geriledi. Togg, T10X ve T10F modelleri için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneklerini de satışa sundu.
Uzun menzilli T10X’in teknik verileri güncellendi
Türkiye’nin elektrikli mobilite markası Togg, 15 Haziran 2026 itibarıyla uzun menzilli T10X modellerinin teknik verilerini güncelledi. Paylaşılan verilere göre Togg T10X LFP batarya teknolojisine geçerken kapasite, şarj süresi, ağırlık ve hızlanma değerlerinde değişiklik yapıldı.
Togg, ilk üretim dönemindeki uzun menzilli modellerde NMC olarak bilinen nikel, manganez ve kobalt temelli batarya kimyasını kullanıyordu. Yeni versiyonlarda ise lityum demir fosfat hücrelerden oluşan LFP batarya teknolojisinin tercih edildiği belirtildi.
LFP bataryalar, NMC bataryalara kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olsa da üretim maliyeti, kullanım ömrü ve termal dayanıklılık gibi alanlarda avantaj sağlıyor.
Batarya kapasitesi 89,6 kWh’ye çıkarıldı
Yeni batarya paketinin enerji kapasitesi 89,6 kWh seviyesine yükseltildi. LFP hücrelerin oluşturduğu yaklaşık 20 kilogramlık ek ağırlık nedeniyle aracın hızlanma verisinde de sınırlı bir değişiklik yaşandı.
Teknik verilerdeki başlıca değişiklikler şöyle:
- Eski uzun menzilli T10X’in batarya türü: NMC
- Yeni uzun menzilli T10X’in batarya türü: LFP
- Yeni batarya kapasitesi: 89,6 kWh
- Batarya paketindeki ağırlık artışı: Yaklaşık 20 kilogram
- Eski 0-100 km/s hızlanma süresi: 7,8 saniye
- Yeni 0-100 km/s hızlanma süresi: 8 saniye
Böylece aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0,2 saniye uzarken uzun menzil seviyesinin korunması hedeflendi.
Hızlı şarj süresi 26,5 dakikaya geriledi
Yeni batarya paketinin şarj verilerinde de iyileşme kaydedildi. Uzun menzilli T10X’in yüksek hızlı DC istasyonlarında belirtilen şarj süresi 28 dakikadan 26,5 dakikaya düştü.
Buna göre yeni batarya paketinde şarj süresi 1,5 dakika kısaldı. Değişiklik, bataryanın yüksek şarj gücünü daha uzun süre koruyabilmesine ve ısı yönetiminin yeniden düzenlenmesine bağlandı.
T10X için 54 bin 167 TL taksit seçeneği
Togg’un bireysel müşterilere yönelik finansman seçenekleri kapsamında T10X V2 için 650 bin TL tutarında kredi sağlanıyor. Kredinin 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ödeme planında aylık taksit tutarı 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.
T10F V2 modelinde ise sıfır faizli kredi tutarı 900 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu seçenekte 12 aylık ödeme planının aylık taksiti 75 bin TL oluyor.
Faizsiz finansman seçenekleri şöyle:
- Togg T10X V2: 650 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 54 bin 167 TL ödeme
- Togg T10F V2: 900 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 75 bin TL ödeme
1,7 milyon TL kredi için 48 ay vade
Daha yüksek kredi tutarı ve uzun vadeli ödeme planı arayan müşteriler için T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 1 milyon 700 bin TL’lik finansman seçeneği de bulunuyor.
Yüzde 3,14 faiz oranıyla sunulan kredinin vadesi 48 ay, aylık taksit tutarı ise 81 bin 310 TL olarak belirlendi. Kredilendirilebilecek tutar, tercih edilen araç versiyonuna ve finansmanı sağlayan bankanın koşullarına göre değişebiliyor.
Kampanya koşulları özetle şöyle:
- Kredi tutarı: 1 milyon 700 bin TL
- Vade: 48 ay
- Faiz oranı: Yüzde 3,14
- Aylık ödeme: 81 bin 310 TL
Togg’un finansman kampanyaları kapsamında faizsiz ve uzun vadeli seçenekler birlikte sunuluyor. Araç satın almayı planlayanların toplam geri ödeme, peşinat, araç versiyonu ve banka koşullarını sipariş öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.