​Sanayicinin elektrik fazlası ücretsiz dağıtılacak

EPDK’nın, buna imkan vermesi için Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişikliğe hazırlandığı öğrenildi. Söz konusu yönetmelik düzenlemeye girdiğinde sanayicinin kapasite fazlası elektriği ücretsiz olarak sisteme dahil olacak ve böylece elektrik birim fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket olacak.

EPDK SUİSTİMAL TESPİT ETTİ

EPDK, 12 Mayıs 2019 tarihinde yayımladığı yönetmelikle sanayicinin kendi elektrik tüketimini yerinde karşılayabilmesi için lisanssız enerji üretimi hakkı getirmişti. Böylece sanayici aylık tüketimini bildirimde bulunarak bunun 2 katına kadar lisanssız elektrik üretim hakkı elde etti. Tüketimin ilk kısmını kendine kullanan sanayici, ikinci kısmını ise sisteme satarak bedelini alıyordu. EPDK yaptığı tespitlerde eski düzenlemenin suistimal edildiğini tespit etti. Bazı sanayicilerin hayvancılık, sulama ya da başka bir tesis kurduğu ancak bu alanlarda üretim yapmayarak yalnızca elektrik ürettiği belirlendi.

Yani bir tesisin tüketimi 5 kilowatt iken 1.000 kilowattlik tesis kurduğu, imtiyazlı olarak elde ettiği hakla ürettiği 995 kilowattı sisteme satarak haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü. EPDK bunun önüne geçmek için beyanı değil, sayaçtaki tüketimi esas alacak. Sanayicinin gerçek tüketimi mahsuplaşılacak, bunun bir katı kadar sisteme satmasına izin verilecek, kalan kısım ise ücretsiz olarak abonelere dağıtılacak. Mayıs 2019’dan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ödemeler sanayiciden geri alınmayacak.

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