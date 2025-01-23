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Sanayileşerek kalkınma arzusundayız

Sanayileşerek kalkınma arzusundayız

04:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi ocak ayı olağan toplantısında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve beraberindeki meclis üyelerini ağırladı.

Toplantıda karşılıklı iş birliği imkânları ele alındı. İSO’nun mesleki eğitim-sanayi iş birliği ve İSO Akademi modelinin tüm şehirlere örnek olması amacıyla geçen aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokol Sivas TSO ile de imzalandı.

KALKINMANIN ANADOLU’YA YAYILMAMASI CİDDİ SORUN

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına sabır diledi. Türkiye’yi yasa boğan acı olayın iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Bahçıvan, “Kalkınmanın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olması önümüzdeki en ciddi sorun. İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi. Ancak Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer alması, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olacak. İSO olarak ülkemizin bir bütün halinde sanayileşerek kalkınmasını arzu ediyoruz” dedi.



#Sanayi
#İSO
#Ekonomi
#Kalkınma

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