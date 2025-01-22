Emekli ikramiyesinde 3 formül

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 3 bin liralık ikramiyeye en az yüzde 33 oranında zam yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının etki analizlerini hazırlamaya başladıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bayramlarda emekliler ile dul-yetim ve yaşlılık aylığı alanlara ödenen ikramiyenin yükseltilmesi için masada 3 senaryo var. Buna göre 4 bin lira, 4 bin 500 lira ve 5 bin lira seçenekleri incelenecek. Hazine olanakları ölçüsünde emekli ikramiyesinde artış sağlanacak.

16.6 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

16.6 milyon emekli, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini 24-28 Mart tarihlerinde alacak. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da idrak edilecek.

28 MARTTA HESABA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında bin lira, 2021 yılında bin 100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.







