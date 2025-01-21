TÜİK’in aralık ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. İnşaat sektörü temsilcileri TÜİK aralık ayı konut satışlarını değerlendirdi.

Erdal Albayrak / Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Albayrak / Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı: “İlk çeyrekten sonra tablo daha da güzel olacak”

TÜİK rakamlarına baktığımızda konut satışlarının yılı yüzde 20,6 artışla kapattığını görüyoruz. Sektörümüz 2024 yılını güzel bir tabloyla kapattı diyebiliriz. Özellikle 2024’ün son çeyreğinde gayrimenkule talep arttı. Özellikle küçük metrajlı konutlar değer anlamında daha erişilebilir olması sebebiyle tercih edildi. Mevcut rakamların 2025 yılının mart ayı itibariyle daha da düzeleceğini ve ivmenin yukarı yönlü hareket etmeye başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı için olumsuz bir tablo beklemiyorum. Bu yıl faiz indirimleri bekliyoruz. Konut satışları faizlerin düşmesine bağlı olarak istediğimiz seviyeye gelir ve hatta rekor satışlar görebiliriz.

Cihat Algün / Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Cihat Algün / Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı: “Toparlanmanın sinyalleri gelmeye başladı”