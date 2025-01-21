İnşaat sektörü temsilcileri Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün TÜİK aralık ayı konut satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK’in aralık ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. İnşaat sektörü temsilcileri TÜİK aralık ayı konut satışlarını değerlendirdi.
Erdal Albayrak / Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı: “İlk çeyrekten sonra tablo daha da güzel olacak”
TÜİK rakamlarına baktığımızda konut satışlarının yılı yüzde 20,6 artışla kapattığını görüyoruz. Sektörümüz 2024 yılını güzel bir tabloyla kapattı diyebiliriz. Özellikle 2024’ün son çeyreğinde gayrimenkule talep arttı. Özellikle küçük metrajlı konutlar değer anlamında daha erişilebilir olması sebebiyle tercih edildi. Mevcut rakamların 2025 yılının mart ayı itibariyle daha da düzeleceğini ve ivmenin yukarı yönlü hareket etmeye başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı için olumsuz bir tablo beklemiyorum. Bu yıl faiz indirimleri bekliyoruz. Konut satışları faizlerin düşmesine bağlı olarak istediğimiz seviyeye gelir ve hatta rekor satışlar görebiliriz.
Cihat Algün / Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı: “Toparlanmanın sinyalleri gelmeye başladı”
TÜİK’in açıkladığı aralık ayı verilerine baktığımızda konut sektörünün, yılı pozitif ivmelerle kapattığını görüyoruz. Verilere göre konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaşmış görünüyor. İpotekli satışlarda ise aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3’lük bir artış söz konusu. Son aylarda gördüğümüz satışların yukarı yönlü ivmelenmesi sektörümüz açısından sevindirici. Yılın ilk yarısındaki durağanlık ikinci yarıdan itibaren yerini küçük küçük de olsa hareketlenmeye bıraktı. 2024 yılının konut satışlarının yukarı yönlü hareketiyle kapanacağını tahmin ediyorduk, öyle de oldu. Konut kredi faizlerinin daha makul ve ulaşılabilir seviyelere gerilemesiyle konut piyasasında özlediğimiz hareketi göreceğiz. Toparlanmanın sinyalleri gelmeye başladı.