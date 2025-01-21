Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankasının net rezervleri tüm zamanların zirvesine çıktı. Öte yandan gözler, perşembe günü açıklanacak olan yılın ilk faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürmüştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
21 Ocak 2025 için geçici rezerv 80.506,8 milyon TL olarak bildirildi.
10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükselmişti.
Gözler faiz kararında
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için 23 Ocak perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.