Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bugün piyasanın 2.502.558,8 milyon TL rezerv ile açıldığını açıkladı.

21 Ocak 2025 için geçici rezerv 80.506,8 milyon TL olarak bildirildi.

10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.





Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükselmişti.





Gözler faiz kararında

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için 23 Ocak perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.





Kurul, 26 Aralık'taki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesinde tutmuştu. Merkez Bankası bu kararla 2023 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmişti. PPK toplantısının ardından, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır" açıklaması yapılmış, açıklama ile Kurulun sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verilmişti.







