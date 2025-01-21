İhracattaki yükselişi sürdürülebilir kılmak için milli ticaret filomuzu kuralım

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı Burak Önder:

Lojistik performans sadece ihracat için değil üretim için de çok önemli. Abartma riskini göze alarak söylüyorum lojistik bir milli güvenlik sorunudur. Milli lojistik imkânınız olmazsa bırakın ihracatı üretimi bile zor yaparsınız. Bugün Çin başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler lojistik stratejilerini ortaya koyuyorlar. Çin’in kuşak ve yol projesi, Hindistan’ın İMEC’i, Avrupa’nın küresel geçit projesi bunlardan birkaçı. THY’de sağladığımız başarılı örneği konteyner ve demiryolu taşımacılığında da sağlamalıyız. Limanlarımızdan başlayarak tüm bu lojistik süreçlerin yapılandırılması, mümkün olduğunca millileştirilmesi, lojistik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi hem üretimimiz hem de ihracatımız için çok değerli olur.