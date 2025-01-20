Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret ikiye katlandı

"Slovakya ile olan ikili ticaretimiz 2020'den itibaren ikiye katlandı ve geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum. Slovakya'da otomotiv, makine, otomobil yan sanayi, inşaat ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketi bulunuyor. Ayrıca, dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerinde karşılıklı yatırımları teşvik etmek istiyoruz."