Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret ikiye katlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticaret hacminin 2020'den itibaren ikiye katlandığını ve geçen yıl itibarıyla 3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum." dedi.
Bolat, buradaki konuşmasında, yaklaşık 11 ay önce Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı ziyaretinde resmi Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizmasının başlatıldığını hatırlatarak, bu yılın ilk yarısında, hükümetler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla Türkiye'de ikinci JETCO toplantısını düzenleyeceklerini belirtti.
Slovakya'nın Türkiye için önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, 2017'den bu yana küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen iki ülke arasında ticaretin arttığına işaret etti.
Bolat, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İkili görüşmelerin metal, bilişim teknolojileri gibi alanlara odaklanacağını biliyoruz"
Gerek uluslararası ticarette gerekse otomotiv sektöründe Uzak Doğu pazarlarından kaynaklanan zorluklar yaşandığını dile getiren Bolat, söz konusu sektörde ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
Bolat, JETCO mekanizmasını, potansiyel ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek açısından "kilit platform" olarak nitelendirerek, iki ülkenin sadece siyasi değil ekonomik, ticari, yatırım ve kültürel alandaki ilişkilerde de işbirliği yaptığını belirtti.
"Vize zorluğu azaltılırsa daha fazla Türk turist Slovakya'ya gidecek"
Türkiye'nin bir yılda yaklaşık 300 bin Slovak turisti ağırladığına işaret eden Bolat, bu sayının söz konusu ülkenin nüfusunun yüzde 5'ine karşılık geldiğine dikkati çekti.