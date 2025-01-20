Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin hibrit GES projesi elektrik üretimine başladı

Hibrit GES Projesi, yıllık yaklaşık 53 milyon kWh elektrik üretimiyle 22.500 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu yeni yatırımla birlikte, MOGAN Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.058 MW’a ulaştı. Şirket yetkilileri, projenin MOGAN Enerji’nin ciro ve kârlılığına önemli bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.