Kur Korumalı Mevduat uygulamasında vade kısaldı

Aralık 2021’de devreye alınan ve aradan geçen üç yılda finans piyasasına büyük katkı veren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında sona yaklaşılıyor. Merkez Bankası, Kur Korumalı sisteminde 6 aylık ve 1 yıllık hesap açma ve hesap yenileme uygulamasına son verdi. Ağustos 2023’te 3,4 trilyon TL ile zirve yapan Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 1 trilyon TL sınırına kadar geriledi.
Hükümetin finansal piyasalardaki manipülasyonlara son vermek için devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında sona yaklaşılıyor. Ağustos 2023’te 3,4 trilyon TL ile zirveyi gören Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 1 trilyon TL sınırına geriledi. Finansal piyasaların rahatlaması nedeniyle Kur Korumalı hesaplarından çıkışı hızlandırmak için birçok düzenleme yapan Merkez Bankası, dün önemli bir karar daha aldı.
ÇIKIŞLARI HIZLANDIRACAK KARAR
Merkez Bankası, kur korumalı sisteminde 6 aylık ve 1 yıllık hesap açma ve hesap yenileme uygulamasına son verdi. Konuyla ilgili Merkez Bankası’ndan şu açıklama yapıldı: “Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.”
SPEKÜLASYONU BİTİRDİ TL’YE GÜÇ KATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık 2021 tarihle Kabine toplantısının ardından duyurduğu Kur Korumalı Mevduat uygulaması, 3 yılı aşkın bir süredir devrede. Kur Korumalı Mevduat uygulaması, Türk Lirası’nı hedef alan kur ataklarının da önüne geçti. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmayı durduran uygulamanın başladığı tarihten bu yana doların TL karşısındaki değerlemesi yüksek enflasyon ortamına rağmen sınırlı kaldı. TL’yi koruyan ve vatandaşların paralarını dolar ve avro gibi dövizlerini bozmasını sağlayan Kur Korumalı uygulaması, bankacılık sistemindeki mevduatların önemli bir kısmını TL cinsi mevduatlarda tutmasını sağladı, kur spekülasyonlarının önüne geçti, büyüme ve istihdamı da korudu. Kurların dengeli seyretmesi sayesinde önünü görebilen yatırımcı, sanayici, tüccar ve ihracatçı geleceğe daha güvenle bakmaya başladı.
SON 7 AYDA YARI YARIYA AZALDI
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kur Korumalı ile ilgili ilk verileri Şubat 2022’de açıklamaya başladı. 18 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 469 milyar lira olan kur korumalı mevduatlarının toplamı, sistemin işleyişinin iyice anlaşılmasının ardından hızla arttı. Ağustos 2023’te 3 trilyon 407 milyar lira ile zirve yapan kur korumalı hesaplarındaki para, Merkez Bankası’nın sistemden çıkışı sağlamak için attığı adımların etkisiyle zamanla azaldı. 10 Ocak 2025 ile biten hafta itibarıyla Kur korumalı mevduatlarındaki toplam para 1 trilyon 85 milyona kadar gerilerken, son yedi ayda yaklaşık 1 trilyon liralık azalma dikkat çekti.