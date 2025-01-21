Kur Korumalı Mevduat uygulamasında vade kısaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kur Korumalı ile ilgili ilk verileri Şubat 2022’de açıklamaya başladı. 18 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 469 milyar lira olan kur korumalı mevduatlarının toplamı, sistemin işleyişinin iyice anlaşılmasının ardından hızla arttı. Ağustos 2023’te 3 trilyon 407 milyar lira ile zirve yapan kur korumalı hesaplarındaki para, Merkez Bankası’nın sistemden çıkışı sağlamak için attığı adımların etkisiyle zamanla azaldı. 10 Ocak 2025 ile biten hafta itibarıyla Kur korumalı mevduatlarındaki toplam para 1 trilyon 85 milyona kadar gerilerken, son yedi ayda yaklaşık 1 trilyon liralık azalma dikkat çekti.