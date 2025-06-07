Satılan 10 otomobilin 4’ü elektrikli

Ocak-mayıs döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,4'ten yüzde 15'e, hibritlerde yüzde 14,4'ten yüzde 27,7'ye yükseldi. Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 42,9'unun, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 169 bin 246'ya ulaştığı görüldü. Böylelikle, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu. Aynı dönemde, hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit, 20 bin 812 satış adedine ulaşarak, yüzde 5,3 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, artış yüzde 1.402,7 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ise toplam 16 bin 802 'tam elektrikli' otomobil satıldı. Bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 19,7 olarak hesaplandı.