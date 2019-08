Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı Yılın ilk yarısında her 100 evin 4'ü yabancılara satılırken, toplam konut satışı içerisinde yabancıların payı son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 12:06 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 12:15 AA