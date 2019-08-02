Ekonomi Satılan her 100 konuttan 4ünü yabancılar aldı
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Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı

Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı

Yılın ilk yarısında her 100 evin 4'ü yabancılara satılırken, toplam konut satışı içerisinde yabancıların payı son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

Haber Merkezi AA
Yılın ilk yarısında 19 bin 952 adet konut edinen yabancıların toplam ev satışlarından aldığı pay yüzde 3,94'e çıktı.
Yılın ilk yarısında 19 bin 952 adet konut edinen yabancıların toplam ev satışlarından aldığı pay yüzde 3,94'e çıktı.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde gerçekleşen toplam konut satışı 505 bin 796 adet oldu.

Yabancıya konut satışı ise ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükseldi. Yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

Söz konusu dönemde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı. Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudi Arabistanlılar ve 987 konutla Afganlar takip etti. Geçen yıllarda Avrupa metropollerine göre yabancıya konut satış oranının toplamda aldığı pay daha düşük kalırken, 2018'de artışa geçen oran 2019'da zirveyi gördü.

Yılın ilk yarısında 19 bin 952 adet konut edinen yabancıların toplam ev satışlarından aldığı pay yüzde 3,94'e çıktı. Böylece satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar almış oldu. Söz konusu rakam 2018'de yüzde 2,88, 2017'de 1,58, 2016'da 1,36, 2015'te 1,77, 2014'te 1,63, 2013'te ise yüzde 1,05 şeklindeydi. Yabancıya satışın toplam konut satışı içerisinden aldığı pay son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

"Yabancıya satışta başarı hikayesi yazılıyor"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancıya konut satışında yeni bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

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Taş, "Türkiye, son yıllarda hayata geçirilen düzenlemeler ve döviz kurunun da etkisiyle yabancılar için hedef pazarlar arasına girdi. İstatistikler de bu ilgiyi doğruluyor. Yabancıların konut piyasasındaki etkinliği her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

İstatistiklerinin tutulmaya başlandığı 2013'te yabancıların toplam satış içerisindeki payının sadece yüzde 1 civarında olduğunu dile getiren Taş, bu rakamın yüzde 4'e yaklaştığını hatırlatırken, "Hatta yüzde 4 diyebiliriz.Türkiye'de bugün satılan her 100 konutun 4'ünü yabancılar alıyor. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin rekoru." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin cari açıkla etkin şekilde mücadele ettiği bir dönemde, yabancıya konut satışının son derece önemli olduğunu vurgulayan Taş, "İstatistikler gösteriyor ki; yabancılar Türkiye'de bir konuta ortalama 150 bin dolara yakın bedel ödüyor. Yani yabancıya yapılan her 10 bin adetlik konut satışı Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık döviz getiriyor." diye konuştu.

Taş, yabancıya konut satış adedinin yıl sonunda 50 bini bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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