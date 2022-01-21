Ekonomi Şekerlisoy Topluluğu pandemiye rağmen yüzde 42 büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şekerlisoy Topluluğu pandemiye rağmen yüzde 42 büyüdü

Pandemide bazı sektörlerin yüzü gülerken bazıları ise sıkıntılı bir süreç yaşadı. Sağlık, turizm, gayrimenkul ve girişim olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren Şekerlisoy Topluluğu, pandemiye rağmen 2021 yılında toplam cirosunu 800 milyon TL’ye çıkararak yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şekerlisoy Topluluğu pandemiye rağmen yüzde 42 büyüdü ​​
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Pandemide bazı sektörlerin yüzü gülerken bazıları ise sıkıntılı bir süreç yaşadı. Sağlık, turizm, gayrimenkul ve girişim olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren Şekerlisoy Topluluğu, pandemiye rağmen 2021 yılında toplam cirosunu 800 milyon TL’ye çıkararak yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirdi.

Topluluğun 2021 yılını değerlendirerek, 2022 hedeflerini paylaşan Şekerlisoy Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şekerlisoy ‘‘2021 yılı bizim için gelişim, değişim ve büyüme yılı oldu. 2021 yılı için hedeflediğimiz 12 aylık ciro hedefimize yılın ilk 9 ayında ulaşarak yılı hedefimizin üstünde kapattık. Ciromuz 800 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Onur Şekerlisoy
Onur Şekerlisoy

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Bu yıl farklı sektörlerde yatırımlarıyla orta vadede Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Şekerlisoy, zorlu geçen pandemi dönemi boyunca faaliyet gösterdikleri sektörlerde çalışmaları hayata geçirmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Şekerlisoy, şöyle devam etti: "Büyüme hızımıza bağlı her yıl aynı oranda istihdamı artırmak ve gayrimenkul grubumuzda 200 kişilik istihdam hedefliyoruz. 2022 sonuna kadar Gayrimenkul Yatırım Fonu’muzu duyurmayı planlıyoruz. Böylece, tüm portföyümüzü yatırım fonuna devretmeyi ve yolumuza Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

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