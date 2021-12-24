ŞOK Marketler ile Getir güçlerini birleştiriyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende şirketi ŞOK Marketler zinciri, Türkiye’nin 81 İlinde ve İngiltere'den Amerika'ya kadar çok sayıda ülkede hizmet veren market teslimat uygulaması Getir ile sürpriz bir işbirliğine gidiyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Getir’in teknolojik altyapısı ve gücü ile ŞOK’un dağıtım ve lojistik ağı buluşacak.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel

GETİR İLE ŞOK ARASINDA ANLAŞMALAR TAMAMLANDI

Konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ne konuşan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “ŞOK, Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende şirketi. Türkiye’nin tamamına yayılmış yaklaşık 9 bin mağazası bulunan bu şirketi başarılı kılan ise üretim ve dağıtım ağı. Müthiş işleyen bir lojistik altyapısı, güveni de beraberinde getiriyor. Getir uygulaması da Türkiye’nin dünyadaki en popüler markalarından biri haline geliyor. Getir’in teknolojik altyapısı ve gücü ile ŞOK’un dağıtım ve lojistik ağını buluşturduğumuzda farklı bir sinerji olacak. Şu anda anlaşma süreci tamamlanmadı.” dedi.

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HİSSE ALIMI İLE İŞBİRLİĞİ BAŞLAYACAK

Getir kasım ayında Şok Marketler Tic. A.Ş.'de pay sahibi olan Yıldız Holding ile bir kısım azınlık payların satışı ve stratejik ortaklıkla ilgili bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalamıştı.

Getir’in ŞOK’tan azınlık oranında hisse almasıyla birlikte işbirliğinin de başlaması bekleniyor.

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