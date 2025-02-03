Sosyal konut için arsa genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut seferberliği kapsamında önemli bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi’nde anayasada yer alan ‘konut hakkı’ vurgulanarak, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi. Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi.