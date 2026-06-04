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Süresiz nafaka için gözler AYM’de

Süresiz nafaka için gözler AYM’de

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Boşanma sonrası verilen ‘süresiz nafaka’ uygulamasına ilişkin kritik süreçte gözler Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çevrildi.

AYM, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yoksulluk nafakasının ‘süresiz olması’ hükmünün iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul'da görüşecek.

BAŞVURU ANTALYA’DAN GELDİ

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında baktığı bir dava kapsamında Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemenin iptali talebiyle AYM'ye başvuruda bulundu. Başvuruda, boşanma sonrası bağlanan yoksulluk nafakasının ‘süresiz’ olmasına yönelik hükmün değerlendirilmesi istendi. Başvuruyu esastan ele alacak olan Yüksek Mahkeme, yapılacak değerlendirme sonucunda düzenlemenin iptaline, iptal talebinin reddine ya da görüşmenin ertelenmesine karar verebilecek.



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