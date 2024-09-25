SUV'lar yine solladı: İşte Türkiye’nin en çok satan 10 SUV'u

SUV kelimesini ilk defa duyan kişiler sıklıkla “SUV ne demek?” sorusunu soruyor. SUV kelimesi

Sport Utility Vehicle

kelimesinin kısaltması olarak açıklanır. Türkçeye spor amaçlı araç olarak geçen bu otomobil türü, iki çeker ve dört çeker özelliklere sahip olabilir. Bu sayede hem şehir içindeki asfalt yollara hem de şehir dışındaki off-road (yol dışı) ortamlara uyum sağlar. Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim, güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımlarıyla SUV’lar, kullanıcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Özellikle şehir içi sürüşe uygun kompakt SUV'lar ve aileler için geniş alan sunan modeller büyük ilgi görmekte.