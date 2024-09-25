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SUV'lar yine solladı: İşte Türkiye’nin en çok satan 10 SUV'u

SUV'lar yine solladı: İşte Türkiye’nin en çok satan 10 SUV'u

Seren Som
14:3025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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SUV modeller, özellikle fiyat-performans dengesi, teknolojik donanımlar ve yakıt verimliliği gibi faktörler nedeniyle tercih ediliyor.
SUV modeller, özellikle fiyat-performans dengesi, teknolojik donanımlar ve yakıt verimliliği gibi faktörler nedeniyle tercih ediliyor.

Dünya genelinde SUV araçlar, boyutları ve ağırlıklarıyla öne çıkarken, gelişen teknoloji sayesinde yakıt verimliliği ve güvenlik konularında da ciddi avantajlar sağlamaya başlamasıyla hızla popülerleşiyor. Dünyada satış rekorları kıran SUV’lar, Türkiye’de de tüketicilerin gözdesi haline geldi. Peki Türkiye'de kaç tane SUV araç satıldı? 2024 yılında en çok satan 10 SUV modelini satış rakamları, teknik özellikleri, donanımları ve fiyat aralıklarıyla detaylı olarak inceledik.

SUV kelimesini ilk defa duyan kişiler sıklıkla “SUV ne demek?” sorusunu soruyor. SUV kelimesi
Sport Utility Vehicle
kelimesinin kısaltması olarak açıklanır. Türkçeye spor amaçlı araç olarak geçen bu otomobil türü, iki çeker ve dört çeker özelliklere sahip olabilir. Bu sayede hem şehir içindeki asfalt yollara hem de şehir dışındaki off-road (yol dışı) ortamlara uyum sağlar. Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim, güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımlarıyla SUV’lar, kullanıcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Özellikle şehir içi sürüşe uygun kompakt SUV'lar ve aileler için geniş alan sunan modeller büyük ilgi görmekte.
Son yıllarda SUV araçlar, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde otomobil pazarında önemli bir paya sahip.

Türkiye'de kaç tane SUV satıldı?

2024 yılında dünya genelinde SUV segmenti, toplam otomobil satışlarının %45'ini oluşturdu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Aynı dönemde Türkiye’de toplam 335.895 adet SUV araç satıldı. Bu da toplam otomobil satışlarının %55'ine ulaştı.
  • SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

SUV'ların tercih edilme nedenleri

Yüksek sürüş pozisyonu:
SUV'ların tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri sundukları yüksek sürüş pozisyonu ve geniş görüş açısı. Yüksek yapıları sayesinde sürücülere trafikte daha geniş bir hakimiyet sağlayan bu araçlar, özellikle kalabalık şehir trafiğinde sürüş güvenliğini artırıyor.

Geniş iç hacim ve tasarım:
SUV’lar geniş oturma alanları, yüksek tavanları ve ferah iç mekanları ile bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Bazı modellerde sunulan ekstra koltuk seçenekleri ve genişletilebilir bagaj hacmi, SUV'ları aileler için cazip hale getiriyor.
  • SUV araçların giderek artan popülaritesi, en yeni otomotiv teknolojilerinin bu araçlara entegre edilmesini de hızlandırdı. Günümüzde birçok SUV modelinde ısıtmalı koltuklardan dokunmatik ekranlara, otonom sürüş sistemlerinden gelişmiş güvenlik donanımlarına kadar birçok yenilikçi teknoloji bulunuyor. Araçların model ve paketlerine göre değişiklik gösteren bu donanımlar, kullanıcıların sürüş deneyimini daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.
Güçlü performans:
SUV’lar genellikle daha güçlü motor seçenekleri ve dört tekerlekten çekiş sistemleri ile öne çıkar.

Yüksek güvenlik:
SUV araçlar, boyutları ve ağırlıkları sayesinde daha güvenli sürüş imkânı sunar. Ayrıca birçok SUV modeli gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda.
Yakıt verimliliğinde yeni dönem:
Eskiden büyük ve ağır olmaları nedeniyle yakıt tüketimi yüksek olan SUV’lar, bu alanda büyük bir dönüşüm geçirdi. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleri, start-stop sistemleri ve düşük hacimli motor teknolojileri ile SUV’lar artık daha az yakıt tüketiyor. Özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan modellerde küçük motor hacimlerinin tercih edilmesi, yakıt ekonomisini önemli ölçüde iyileştirdi. Aynı zamanda düşük emisyon oranları ile çevre dostu bir seçenek haline geldi.

Çok yönlü kullanım:
Hem şehir içi hem de arazi koşullarında kullanılabilecek esneklik sunarlar.

Türkiye’de en çok satan 10 SUV modeli

Bu listede, 2024 yılındaki en çok satan SUV modelini ve detaylı özelliklerini derledik...

Nissan Qashqai
10.Nissan Qashqai
  1. Satış Adedi: 9.407
  2. Motor: 1.3 turbo benzinli
  3. Donanım: Panoramik cam tavan, 360 derece kamera
  4. Tasarım: Şık ve modern tasarım
  5. Fiyat Aralığı: 1.100.000 - 1.400.000 TL
  6. Performans: Şehir içi ve uzun yol performansı dengeli
Hyundai Bayon
9.Hyundai Bayon
  1. Satış Adedi: 9.783
  2. Motor: 1.0 turbo benzinli
  3. Donanım: Apple CarPlay, akıllı park sistemi
  4. Tasarım: Küçük ve kompakt tasarım
  5. Fiyat Aralığı: 750.000 - 900.000 TL
  6. Performans: Yakıt verimliliği yüksek, kompakt SUV
Peugeot 2008

8.Peugeot 2008

  1. Satış Adedi: 10.382
  2. Motor: 1.2 PureTech benzinli
  3. Donanım: LED farlar, adaptif hız sabitleyici
  4. Tasarım: Kompakt SUV, modern iç dizayn
  5. Fiyat Aralığı: 1.000.000 - 1.250.000 TL
  6. Performans: Düşük yakıt tüketimi, şehir içi kullanım
Chery Omoda 5

7.Chery Omoda 5

  1. Satış Adedi: 10.860
  2. Motor: 1.5 turbo benzinli
  3. Donanım: Akıllı sürüş sistemleri, geniş iç hacim
  4. Tasarım: Dinamik ve modern çizgiler
  5. Fiyat Aralığı: 1.200.000 - 1.450.000 TL
  6. Performans: Şehir içi ve uzun yol için ideal

6.Peugeot 3008

  1. Satış Adedi: 10.987
  2. Motor: 1.6 benzinli
  3. Donanım: Dijital gösterge paneli, park asistanı
  4. Tasarım: Premium iç ve dış tasarım
  5. Fiyat Aralığı: 1.300.000 - 1.600.000 TL
  6. Performans: Yüksek performans ve konfor
Dacia Duster

5.Dacia Duster

  1. Satış Adedi: 14.002
  2. Motor: 1.5 dCi dizel
  3. Donanım: Navigasyon, 4x4 çekiş sistemi
  4. Tasarım: Dayanıklı ve sade dış tasarım
  5. Fiyat Aralığı: 700.000 - 900.000 TL
  6. Performans: Ekonomik yakıt tüketimi ve off-road kabiliyeti
Togg T10X

4.Togg T10X

  1. Satış Adedi: 14.849
  2. Motor: Elektrikli motor, 523 km menzil
  3. Donanım: Gelişmiş batarya yönetim sistemi, otonom sürüş özellikleri
  4. Tasarım: Yerli ve modern tasarım, geniş iç hacim
  5. Fiyat Aralığı: 1.900.000 - 2.200.000 TL
  6. Performans: Sessiz ve sıfır emisyonlu sürüş

3.Chery Tiggo 7 Pro

Satış Adedi: 15.446

Motor: 1.5 turbo benzinli

Donanım: Elektrikli bagaj kapağı, panoramik sunroof

Tasarım: Modern ve aerodinamik dış çizgiler

Fiyat Aralığı: 1.250.000 - 1.500.000 TL

Performans: Orta sınıf SUV'lar arasında ideal performans

2.Chery Tiggo 8 Pro

  1. Satış Adedi: 16.080
  2. Motor: 1.6 turbo benzinli motor
  3. Donanım: 360 derece kamera, akıllı hız sabitleyici, 7 kişilik oturma kapasitesi
  4. Tasarım: Şık dış tasarım, geniş iç mekân
  5. Fiyat aralığı: 1.400.000 - 1.700.000 TL
  6. Performans: Güçlü motor ve dört tekerlekten çekiş sistemi
Fiat Egea Cross

1.Fiat Egea Cross

  1. Satış Adedi: 16.175
  2. Motor seçenekleri: 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor
  3. Donanım: Geniş bagaj kapasitesi, dokunmatik ekran, geri görüş kamerası
  4. Tasarım: Kompakt ve sportif çizgiler, LED farlar
  5. Fiyat aralığı: 850.000 - 1.150.000 TL
  6. Performans: Yakıt tasarruflu, şehir içi kullanım için ideal

SUV'un dezavantajları neler?

SUV tipi araçlar diğer araç tiplerine göre daha büyük ebatlarda. Kullanılan metal miktarının artması ile birlikte aracın toplam ağırlığı artar. Motorun aracı hareket ettirmesi için üretmesi gereken güç daha üst seviyede olur. Bütün bunlar SUV araçların yakıt tüketimlerinin diğer araç tiplerine göre üst seviyede olmasına sebep oluyor.

SUV tipi araçların genişlikleri, uzunlukları ve yükseklikleri fazla. Ebatlarındaki bu büyüme park aşamasında ciddi bir sorun haline gelebiliyor.

Avrupa sokaklarının yeni sorunu

Transport & Environment (T&E) isimli kurumun yeni araştırmalarına göre, Avrupa'daki şehirler büyük SUV modelleri nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Örneğin park alanları, trafik ve trafiğin diğer unsurları bu durumdan zarar görüyor. Avrupa'da her iki yılda bir SUV'lerin genişlikleri yaklaşık 1 santimetre artıyor. Büyüyen SUV'ler artık sadece yoldaki araçları değil, yoldaki diğer unsurları (bisiklet, motosiklet vs. gibi) tehdit etmeye başlamış.

Grafik: T&E

Araştırma şirketi, bu durumun düzeltilmesi için AB'nin bir "genişlik sınırlaması" getirmesi gerektiğini düşünüyor. Şu anda AB içerisinde bulunan maksimum sınır 255 cm. 90'lı yılların ortasında yürürlüğe giren kural aslında otobüsler ve kamyonlar için tasarlanmış. Otomobil üreticileri ise bu sınıra yavaş yavaş yaklaşıyor.

T&E, Avrupa'daki ortalama bir araç genişliğinin 180 cm olduğunu belirlemiş. Bu da modellerin 2001 yılından beri her yıl yaklaşık 0.5 cm genişlediği anlamına geliyor.

The Guardian'a konuşan yetkililer bunun "büyük bir rakam" olmadığının farkında olduklarını söylerken, eğer kontrol edilmezse birkaç yıl içerisinde SUV'lerin Avrupa sokaklarına sığmayacağını öne sürüyor.

İtalya gibi tarihi yollara sahip ülkelerde park sorunları ve trafik şimdiden baş göstermiş durumda. Eğer SUV'ların boyutları büyümeye devam ederse, AB'nin gerçekten bunun için de bir adım atması gerekebilir.

Paris'te SUV'ların park ücreti için üç katı fiyat

Bu yıl 5 Şubat tarihinde Parisliler, hava kirliliğiyle mücadeleyi amaçlayan bir hareketle SUV'ler için park ücretlerini üç katına çıkarmayı hedefleyen bir halk oylamasına gitti. Yeni otopark tarifesinin oylandığı halk oylamasında 4 Şubat pazar günü Parisliler yüzde 54,55 oranında "Evet" oyu verdi. Yeni tarifeyle Paris sokaklarında SUV araç park etmenin bedeli saat başına 18 Euro olacak.

Ne Ferrari ne Volvo ne Audi: İşte 2024'ün 'sürücüsünü en çok memnun eden' 10 otomobili

ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports, araç sahiplerinin performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi çeşitli faktörlerdeki memnuniyetlerini inceleyen kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, araçların günlük kullanımda sundukları sürüş deneyimi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikleri ve toplam sahip olma maliyeti gibi unsurları değerlendirerek, tüketicilerin yeniden aynı aracı tercih etme eğilimlerini analiz etti. Bu değerlendirmeler, araç satın alma sürecinde tüketicilere önemli rehberlik sağlıyor ve özellikle 2024 yılı otomobil trendlerine ışık tutuyor. İşte 2024'te sürücüsünü en çok memnun ettiren 10 otomobil listesi...

TOGG'tan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili geliyor: 2025'te seri üretimde

HABAŞ Otomotiv, satın aldığı Kocaeli Şekerpınar'daki Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacak. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretilmesi planlanıyor. Ayrıca binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olacağı belirtildi. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını ve söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini ifade etti. Urkun, "Toplam yatırım, eğer içerisine ticariyle birlikte binek otomobil yatırımını da koyarsanız yaklaşık 250-300 milyon avroları buldu. Toplam yatırımlar 1 milyar avroları bulabilir" dedi.





#SUV
#Otomobil
#Satış

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