SUV'lar yine solladı: İşte Türkiye’nin en çok satan 10 SUV'u

Dünya genelinde SUV araçlar, boyutları ve ağırlıklarıyla öne çıkarken, gelişen teknoloji sayesinde yakıt verimliliği ve güvenlik konularında da ciddi avantajlar sağlamaya başlamasıyla hızla popülerleşiyor. Dünyada satış rekorları kıran SUV’lar, Türkiye’de de tüketicilerin gözdesi haline geldi. Peki Türkiye'de kaç tane SUV araç satıldı? 2024 yılında en çok satan 10 SUV modelini satış rakamları, teknik özellikleri, donanımları ve fiyat aralıklarıyla detaylı olarak inceledik.
Türkiye'de kaç tane SUV satıldı?
- SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
SUV'ların tercih edilme nedenleri
- SUV araçların giderek artan popülaritesi, en yeni otomotiv teknolojilerinin bu araçlara entegre edilmesini de hızlandırdı. Günümüzde birçok SUV modelinde ısıtmalı koltuklardan dokunmatik ekranlara, otonom sürüş sistemlerinden gelişmiş güvenlik donanımlarına kadar birçok yenilikçi teknoloji bulunuyor. Araçların model ve paketlerine göre değişiklik gösteren bu donanımlar, kullanıcıların sürüş deneyimini daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.
Türkiye’de en çok satan 10 SUV modeli
Bu listede, 2024 yılındaki en çok satan SUV modelini ve detaylı özelliklerini derledik...
- Satış Adedi: 9.407
- Motor: 1.3 turbo benzinli
- Donanım: Panoramik cam tavan, 360 derece kamera
- Tasarım: Şık ve modern tasarım
- Fiyat Aralığı: 1.100.000 - 1.400.000 TL
- Performans: Şehir içi ve uzun yol performansı dengeli
- Satış Adedi: 9.783
- Motor: 1.0 turbo benzinli
- Donanım: Apple CarPlay, akıllı park sistemi
- Tasarım: Küçük ve kompakt tasarım
- Fiyat Aralığı: 750.000 - 900.000 TL
- Performans: Yakıt verimliliği yüksek, kompakt SUV
8.Peugeot 2008
- Satış Adedi: 10.382
- Motor: 1.2 PureTech benzinli
- Donanım: LED farlar, adaptif hız sabitleyici
- Tasarım: Kompakt SUV, modern iç dizayn
- Fiyat Aralığı: 1.000.000 - 1.250.000 TL
- Performans: Düşük yakıt tüketimi, şehir içi kullanım
7.Chery Omoda 5
- Satış Adedi: 10.860
- Motor: 1.5 turbo benzinli
- Donanım: Akıllı sürüş sistemleri, geniş iç hacim
- Tasarım: Dinamik ve modern çizgiler
- Fiyat Aralığı: 1.200.000 - 1.450.000 TL
- Performans: Şehir içi ve uzun yol için ideal
6.Peugeot 3008
- Satış Adedi: 10.987
- Motor: 1.6 benzinli
- Donanım: Dijital gösterge paneli, park asistanı
- Tasarım: Premium iç ve dış tasarım
- Fiyat Aralığı: 1.300.000 - 1.600.000 TL
- Performans: Yüksek performans ve konfor
5.Dacia Duster
- Satış Adedi: 14.002
- Motor: 1.5 dCi dizel
- Donanım: Navigasyon, 4x4 çekiş sistemi
- Tasarım: Dayanıklı ve sade dış tasarım
- Fiyat Aralığı: 700.000 - 900.000 TL
- Performans: Ekonomik yakıt tüketimi ve off-road kabiliyeti
4.Togg T10X
- Satış Adedi: 14.849
- Motor: Elektrikli motor, 523 km menzil
- Donanım: Gelişmiş batarya yönetim sistemi, otonom sürüş özellikleri
- Tasarım: Yerli ve modern tasarım, geniş iç hacim
- Fiyat Aralığı: 1.900.000 - 2.200.000 TL
- Performans: Sessiz ve sıfır emisyonlu sürüş
3.Chery Tiggo 7 Pro
Satış Adedi: 15.446
Motor: 1.5 turbo benzinli
Donanım: Elektrikli bagaj kapağı, panoramik sunroof
Tasarım: Modern ve aerodinamik dış çizgiler
Fiyat Aralığı: 1.250.000 - 1.500.000 TL
Performans: Orta sınıf SUV'lar arasında ideal performans
2.Chery Tiggo 8 Pro
- Satış Adedi: 16.080
- Motor: 1.6 turbo benzinli motor
- Donanım: 360 derece kamera, akıllı hız sabitleyici, 7 kişilik oturma kapasitesi
- Tasarım: Şık dış tasarım, geniş iç mekân
- Fiyat aralığı: 1.400.000 - 1.700.000 TL
- Performans: Güçlü motor ve dört tekerlekten çekiş sistemi
1.Fiat Egea Cross
- Satış Adedi: 16.175
- Motor seçenekleri: 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor
- Donanım: Geniş bagaj kapasitesi, dokunmatik ekran, geri görüş kamerası
- Tasarım: Kompakt ve sportif çizgiler, LED farlar
- Fiyat aralığı: 850.000 - 1.150.000 TL
- Performans: Yakıt tasarruflu, şehir içi kullanım için ideal
SUV'un dezavantajları neler?
SUV tipi araçlar diğer araç tiplerine göre daha büyük ebatlarda. Kullanılan metal miktarının artması ile birlikte aracın toplam ağırlığı artar. Motorun aracı hareket ettirmesi için üretmesi gereken güç daha üst seviyede olur. Bütün bunlar SUV araçların yakıt tüketimlerinin diğer araç tiplerine göre üst seviyede olmasına sebep oluyor.
SUV tipi araçların genişlikleri, uzunlukları ve yükseklikleri fazla. Ebatlarındaki bu büyüme park aşamasında ciddi bir sorun haline gelebiliyor.
Avrupa sokaklarının yeni sorunu
Transport & Environment (T&E) isimli kurumun yeni araştırmalarına göre, Avrupa'daki şehirler büyük SUV modelleri nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Örneğin park alanları, trafik ve trafiğin diğer unsurları bu durumdan zarar görüyor. Avrupa'da her iki yılda bir SUV'lerin genişlikleri yaklaşık 1 santimetre artıyor. Büyüyen SUV'ler artık sadece yoldaki araçları değil, yoldaki diğer unsurları (bisiklet, motosiklet vs. gibi) tehdit etmeye başlamış.
Araştırma şirketi, bu durumun düzeltilmesi için AB'nin bir "genişlik sınırlaması" getirmesi gerektiğini düşünüyor. Şu anda AB içerisinde bulunan maksimum sınır 255 cm. 90'lı yılların ortasında yürürlüğe giren kural aslında otobüsler ve kamyonlar için tasarlanmış. Otomobil üreticileri ise bu sınıra yavaş yavaş yaklaşıyor.
T&E, Avrupa'daki ortalama bir araç genişliğinin 180 cm olduğunu belirlemiş. Bu da modellerin 2001 yılından beri her yıl yaklaşık 0.5 cm genişlediği anlamına geliyor.
The Guardian'a konuşan yetkililer bunun "büyük bir rakam" olmadığının farkında olduklarını söylerken, eğer kontrol edilmezse birkaç yıl içerisinde SUV'lerin Avrupa sokaklarına sığmayacağını öne sürüyor.
İtalya gibi tarihi yollara sahip ülkelerde park sorunları ve trafik şimdiden baş göstermiş durumda. Eğer SUV'ların boyutları büyümeye devam ederse, AB'nin gerçekten bunun için de bir adım atması gerekebilir.
Paris'te SUV'ların park ücreti için üç katı fiyat
Bu yıl 5 Şubat tarihinde Parisliler, hava kirliliğiyle mücadeleyi amaçlayan bir hareketle SUV'ler için park ücretlerini üç katına çıkarmayı hedefleyen bir halk oylamasına gitti. Yeni otopark tarifesinin oylandığı halk oylamasında 4 Şubat pazar günü Parisliler yüzde 54,55 oranında "Evet" oyu verdi. Yeni tarifeyle Paris sokaklarında SUV araç park etmenin bedeli saat başına 18 Euro olacak.