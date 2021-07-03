​Tank Palet’in tapusu devlettedir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye’deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap etti. CHP’nin iftiralarına yanıt veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine’nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat’ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır.

SADECE FİNANSAL ORTAK

Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir.. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya ‘Katar, Katar, Katar’. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49’uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir.

OYNAT 02:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı bir üniversite yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi kapsamında gençlerle buluşup, sorularını yanıtladı. Hiçbir üniversitede öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlamak gibi bir amacın söz konusu olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



Özgürlük, bir başkasının özgürlük alanına müdahil olmamaktır. Bir başkasının özgürlük alanına müdahil olduğunuz an, sizin de özgürlük alanınızın bittiği yerdir. Boğaziçi Üniversitesi'nde sadece bu gösterileri yapanlar okumuyor. Bunu unutmamak lazım. Bunların dışında da orada özgürlüğünü arayanlar var. Özgürlüğünü ilim tahsil etmek suretiyle yerine getirmek isteyen, yaşamak isteyenler var. Bunları bir kenara koyamazsınız.



Ben şuna inanıyorum, üniversite öğrencisi üniversitedeki tüm çalışmalarını ilmin içerisinde yerine getirsin. Çünkü üniversite ilmin, irfanın merkezidir. İlmin ve irfanın merkezini teröre kurban edersek yazık olur. Buna fırsat vermememiz gerekir. Zaten bunlar ilmin bilimselliğine de uymaz.

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İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN

Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal işi gücü akşam yalan, sabah yalan. İşte daha yeni. Ne diyor? Katar’ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Buna desek ki gel bunu ispat et. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Bunu ispat edeceksin. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun.

MİLLET BUNLARI SANDIĞA GÖMECEK

Hele hele bu itham üzerinden her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Nitekim bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP’nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, siyasette dürüst olacaksın. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi kapsamında gençlerle buluşuyor. Yerli aşıya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turkovac için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız, artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de üstümüze düşen neyse yapmaya kararlıyız. Çalışmalar, deneyler devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Aşıya güvenin arttığını gösteriyor. İlk zamanlarda bir önyargı vardı. Bu ortadan kalktı.' dedi. BiP'te paylaş

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Biz hakkımızı söke söke alırız

20 Temmuz’da geniş bir ekiple KKTC’de olacaklarını belirten Erdoğan, “Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı’yla (Ursula von der Leyen) konuşuyoruz, diyor ki ‘Duydum ki Kıbrıs’a gideceksiniz.’ ‘Evet gideceğim.’ dedim. ‘Ya oradan sert mesajlar vermeseniz.’ Dedim, ‘Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum.’ Yani bunlar kimin, kim olduğunu hala öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğal gazın sinyalleri geldi. Şimdi inşallah hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak ve doğal gazı çıkardıktan sonra da zaten benim milletim çok daha rahatlayacak, çok daha ucuza doğal gazı kullanma imkanını yakalayacak” dedi.

OYNAT 00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin esenliği siyasetteki en büyük kırmızı çizgimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İl danışma toplantısında konuştu. Siyasete ikbal devşirmek için değil, istiklal ve istikbal mücadelesini zaferle taçlandırmak için başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin huzurudur, refahıdır, Türkiye'nin selametidir.

Vatanımızın bekası, mensubu olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz aziz milletimizin esenliği siyasetteki en büyük kırmızı çizgimizdir .' dedi. BiP'te paylaş

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Kuklayı da kuklacıyı da çok iyi görüyoruz

Sakarya’da AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda da konuşan Erdoğan, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artan haziran ayı ihracat rakamlarını işaret ederek, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız” dedi. Muhalefetin sergilediği tavra tepki gösteren Erdoğan, “2023’e giden süreçte CHP tıpki 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna güvenini sarsarak vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP’nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. CHP’nin başındaki zatın son dönem iyice pervasızlaşan tavrının altındaki sebepleri iyi biliyoruz. Türkiye’yi eski günlerine döndürmeyeceğiz” diye konuştu.

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Altay Tankı’nı 2023’te buradan teslim edeceğiz

Altay Tankı’nın üretimini burada yapmayı planladıklarını vurgulayan Erdoğan, “Şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim, ‘Ne zaman bitiriyoruz bu işi?’ ‘En kısa zamanda’ diyorlar. Dedim ki, ‘2023’ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız?’ Hedef buradan Altay’ın bir defa inşallah 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız” dedi. Erdoğan, BMC’nin istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında, ülkenin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştireceğini belirterek, şunları kaydetti: “Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da inşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım da burada var. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. İnşallah Altay Tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA’larımızla, SİHA’larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA’larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil Fırtına Obüslerimizle Altay Tankımızla da karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız, hiç endişeniz olmasın.”

Erdoğan, “Bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz?” şeklindeki soruya “Darlandığımda torunları arıyorum” cevabını verdi.

Ruhum genç, gençlikten uzak kalamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde Millet Kütüphanesi’nde, üniversitelerde doktora yapan öğrencilerle bir araya geldi, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil” dedi. “Türkiye’de şu anda akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite falan söz konusu değil. Bir üniversitede oradaki özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok.” diyen Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar hakkında da “İlmin ve irfanın merkezini eğer biz teröre kurban edersek yazık olur, buna fırsat vermememiz gerekir” diye konuştu.

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ŞOV UĞRUNA İSTANBUL’LA OYNAMAYA HAKKI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi’ndeki deniz salyası (müsilaj) sorununa ilişkin de, “Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul’un ve Marmara’nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Milli tren raylara indi

Erdoğan, konuşmasının ardından video konferans ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Sakarya Bölge Müdürlüğüne bağlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile görüştü. Karaismailoğlu, “Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz” dedi. Karaismailoğlu’na “Hayırlı olsun, bereketli olsun, yolumuz açık olsun” diye seslenen Erdoğan, trenin A’dan Z’ye Türk mühendislerinin eseri, yerli ve milli olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın talimatıyla yerli ve milli tren hareket ettirildi.