Tapu şartı kalktı

Hükümet yabancıya konut satışını artırmak için yeni bir hamle yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre eskiden yabancı yatırımcının vatandaşlık alabilmesi için konutun tapusunun olması gerekirken, yeni düzenlemeye göre, taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi de yabancıların vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, 2018 için yıllık 40 bin konut satışının garanti altına alındığı belirtiliyor. İnşaat sektörü, 2019'da yabancıya satışta rekor kırılabileceğini vurguluyor.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmeliğe göre, 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de yabancıya vatandaşlık kazandıracak. Yabancılar, tamamlanmamış konut projelerinde, 250 bin dolar ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin ödeyerek aldıkları devir satış sözleşmesini notere ibraz ederek Türk vatandaşı olabilecek. İnşaat sektörü, yeni düzenlemenin yabancıya konut satışını artıracağını belirtiyor. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Çok doğru ve ihtiyaç olan bir konuydu. 2019'da satış artar" dedi.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise 2019'da daha planlı, arz-talep dengesine göre konut projelerinin yapılacağını belirterek, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerine dikkat çekti. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancıya satışın yıl sonuna kadar 40 bin seviyesini rahatlıkla aşacağını belirtirken, "Ekonomiye en az 8-9 milyar dolar döviz girişi sağlanır. 2019'da 50 bin adet konut satışı yapılır. Eğer bu rakama çıkarsak, en az 10 milyar dolarlık döviz girişi sağlanır" dedi.

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BAKANLIK MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞTÜ

Kasımda İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcıları yurtdışında da iş yapan müteahhitlerle bir araya gelmişti. Bu görüşmede özellikle yabancıya konut satışını artıracak faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştu.

1 MİLYON DOLARDAN İNDİRİLDİ

Yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 18 Eylül'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Yabancıya konut satışları eylül ayında yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 , ekim ayında ise yüzde 134.4 artarak 6.276 oldu.

EKONOMİ Kiracıları sevindirecek düzenleme