Ekonomi Tatil için ev kiralayacaklar dikkat 30 kişiyi iki milyon lira dolandırdılar
EMLAK

Tatil için ev kiralayacaklar dikkat: 30 kişiyi iki milyon lira dolandırdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden tatil amaçlı kiralama yapmak isteyen 30 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırarak ortadan kayboldu.

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Haber Merkezi İHA
Tatil için ev kiralayacaklar dikkat: 30 kişiyi iki milyon lira dolandırdılar
Foto/arşiv

Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ortakent’te kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüpheliler, bir sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı.

Daha sonra S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 4 şüpheli ortadan kayboldu.

Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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