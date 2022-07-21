Tatil için ev kiralayacaklar dikkat: 30 kişiyi iki milyon lira dolandırdılar

Ekonomi

5G İstanbul Havalimanı ile başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının 5G ile ilgili önemli çalışmalar yaptığını söyledi: 4,5G ve 5G’nin daha fazla insana ulaşması için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki dönemde 2G’nin ömrü dolacak. 5G ile ilgili 29 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda lansman yapacağız. 5G’ye sahip bir havalimanına kavuşmuş olacağız.