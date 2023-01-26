Tesla'dan rekor kar

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Tesla, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu.
Tesla'nın net karı geçen yıl genelinde ise yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.
Tesla, 2022 yılı genelinde ise küresel çapta 1 milyon 313 bin 851 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi 2022'de yıllık bazda yüzde 47, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 40 arttı.
Tesla'dan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinin ve 2022'nin yeni rekorların kırıldığı dönemler olduğu belirtildi.
Şirketin son çeyrekte tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini ve net karını elde ettiği vurgulanan açıklamada, "2023'e girerken belirsiz bir makroekonomik ortamın ve özellikle artan faiz oranlarının kısa vadeli etkisi hakkında soru işaretleri olduğunu biliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.
Şirketin açıklamasında, "Her senaryoda, otonomi, elektrifikasyon ve enerji çözümlerinin uzun vadeli potansiyeline odaklanırken kısa vadeli belirsizliğe hazırız." ifadesi kullanıldı.