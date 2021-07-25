THY bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.

Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada...

Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76.6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 25, 2021

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