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THY ile airBaltic iş birliği genişliyor

THY ile airBaltic iş birliği genişliyor

04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Pauls Cālītis, Bilal Ekşi.
Pauls Cālītis, Bilal Ekşi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya merkezli hava yolu şirketi airBaltic, mevcut kod paylaşımı anlaşmalarına yeni destinasyonlar ekleme kararı aldı.

Genişletilen anlaşma kapsamında THY, airBaltic tarafından Finlandiya'nın Turku (TKU) ile Tampere (TMP) şehirlerine ve Litvanya'nın Palanga (PLQ) şehrine icra edilen Riga çıkışlı uçuşlara kendi uçuş kodunu ekleyecek. Buna karşılık airBaltic ise Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı Tiflis (TBS), Batum (BUS), Aşkabat (ASB), Bakü (GYD), Duşanbe (DYU) ve Bişkek (FRU) uçuşlarında kendi uçuş kodunu kullanabilecek.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği ve gelişmiş bağlantı imkanı sunma taahhüdümüzün bir gösterges" şeklinde konuştu.

BALTIK BÖLGESİNDEN DAHA FAZLA UÇUŞ

Öte yandan, airBaltic Genel Müdür Vekili ve CEO'su Pauls Cālītis ise "Bu iş birliği, Baltık bölgesi yolcularına THY'nin küresel ağı üzerinden daha fazla seyahat olanağı sağlıyor. Aynı zamanda, Türkiye'den seyahat eden yolcular da airBaltic'in Kuzey Avrupa'daki destinasyonlarına daha kolay erişim sağlayabilecekler" bilgisini verdi.



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