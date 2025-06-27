THY ile airBaltic iş birliği genişliyor

Genişletilen anlaşma kapsamında THY, airBaltic tarafından Finlandiya'nın Turku (TKU) ile Tampere (TMP) şehirlerine ve Litvanya'nın Palanga (PLQ) şehrine icra edilen Riga çıkışlı uçuşlara kendi uçuş kodunu ekleyecek. Buna karşılık airBaltic ise Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı Tiflis (TBS), Batum (BUS), Aşkabat (ASB), Bakü (GYD), Duşanbe (DYU) ve Bişkek (FRU) uçuşlarında kendi uçuş kodunu kullanabilecek.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği ve gelişmiş bağlantı imkanı sunma taahhüdümüzün bir gösterges" şeklinde konuştu.