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Ekonomi

TOKİ 27 ilde 213 iş yerini açık artırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 ildeki 213 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

17:58 . 14/07/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

TOKİ'den aldığı bilgiye göre,
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'daki 213 iş yerinin açık artırma yöntemiyle satışı, 3 Ağustos'ta yapılacak.

Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

#TOKİ
#Ankara
#İstanbul
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