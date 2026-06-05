TOKi'den 20 bin konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesinde yer almak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan yeni bir açık satış kampanyası başlattığını duyurdu. Orta gelirli vatandaşların güvenli konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Büyük kısmı tamamlanmış veya bitme aşamasına gelmiş olan konutlar, kurasız ve açık satış yöntemiyle sahibini bulacak. Hemen teslim edilmeyen konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde teslim edilecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Konut satış fiyatları illere ve daire büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Kampanya kapsamında en çok konut sırasıyla 2 bin 190 konutla Bursa'da ve 2 bin 62 konutla Ankara'da satışa sunulacak. Bu illeri sırasıyla 1.238 konutla Hatay, 1.073 konutla Kahramanmaraş ve 1.000 konutla Malatya takip edecek. Açık satış modeliyle gerçekleştirilecek kampanyada gelir sınırı veya ikametgah gibi zorunlu şartlar aranmayacak. Vatandaşların başvuru yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması yeterli kabul edilecek.

PEŞİN ÖDEYENE %25 İNDİRİM

Kampanyada konut fiyatları peşin alımlarda 2,1 milyon TL’den, taksitli seçeneklerde ise aylık 18 bin TL’den başlayacak. İlk modelde konut bedelini tamamen peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci modelde konut bedelinin yarısını peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılacak ve kalan tutar için 72 ay vade imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise bir yıl sonra ödenebilecek ve geriye kalan borç için 60 ay vade seçeneği sunulacak. Konut satış işlemleri 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar seçtikleri ödeme modeline göre peşinatlarını Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabilecekler.



