Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir Şerifali’de bin 442 yeni konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mega kent İstanbul'u sarsıcı bir deprem riskine karşı dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü kentsel dönüşüm seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen ve İstanbul'un kronikleşmiş dönüşüm alanlarından biri olan Ataşehir Şerifali Mahallesi'ndeki İmar İskan Blokları kentsel dönüşüm projesinde büyük mutlu sona ulaşıldı.

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, proje kapsamında inşa edilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken yeni konutların görüntülerini paylaştı.





“Biz devlet baba dedik”



Vatandaşlarımız devletine güvendi; sağlam yuvalara kavuştu.



Ataşehir Şerifali’de 1️⃣.4️⃣4️⃣2️⃣ konutu dönüşümle yeniledik. pic.twitter.com/XoeUv2Iv8t — Murat KURUM (@murat_kurum) June 1, 2026

Hak sahiplerinin anahtarlarını alarak güvenli evlerine taşınma süreçlerinin etap etap başladığını belirten Bakan Kurum, vatandaş-devlet iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin daha sergilendiğini vurguladı.

"Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı"

Bakan Murat Kurum'un paylaştığı videoda, yeni evlerine yerleşen mahalle sakinlerinin mutluluk dolu ifadeleri yer aldı. Projeden yararlanan hak sahiplerinden Muhammed Aydın'ın, "Biz 'devlet baba' dedik" sözlerini mesajına alıntılayan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm süreçlerinde devlet ile vatandaş arasındaki sarsılmaz güven bağının altını çizdi. Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinin aynı kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

3 etaplı dev dönüşüm: Yatay mimari ve güvenli yaşam alanı

Ataşehir Şerifali kentsel dönüşüm projesi, sadece konut üretimiyle kalmayıp bölgeye yepyeni bir çehre kazandıran dev bir sosyal donatı projesi olarak hayata geçirildi.

Proje Alanı ve Etaplar: Toplam 260 bin metrekarelik geniş bir alanda yürütülen proje, 3 büyük etaptan oluşuyor.

Modern ve Güvenli Konutlar: Tamamı radye temel üzerine, deprem yönetmeliğine tam uyumlu ve yatay mimari konseptiyle inşa edilen 1.442 konut ile 121 iş yeri tamamlandı.

Sosyal Donatı Alanları: Hak sahiplerinin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına proje alanına 1 adet cami ve 3 adet modern sosyal tesis entegre edildi.

Gerçekleştirilen kat kuralarının ardından hak sahipleri, eski ve dayanıksız yapılarının yerine yükselen, yeşil alanları ve sosyal imkanları geniş olan yeni güvenli yuvalarına yerleşmeye başladı.

Paylaşılan görüntülerde söz alan hak sahiplerinden Nuran Kızılkan da İstanbul genelindeki tüm vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti. Kızılkan, "Bir bina yaşlandıkça mukavemeti azalıyor. Binası 30 yılın üstünde olan insanlar bence bu konuyu ciddi olarak düşünmeliler. 3 kuruşun, 5 kuruşun hesabını yapmamak, biraz sabır etmek ve kentsel dönüşüm işine ağırlık vermek lazım. Allah korusun deprem olursa sonuçları çok korkunç olur. Vatandaşlarımızın gözü korkmasın, bir bakmışlar ki bitmiş" diyerek İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine destek çağrısında bulundu.



