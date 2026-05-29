Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Kurum'dan 'İmrahor Millet Bahçesi' paylaşımı: 'Çocuk Akademisi en kısa sürede açılacak'

Bakan Kurum'dan 'İmrahor Millet Bahçesi' paylaşımı: 'Çocuk Akademisi en kısa sürede açılacak'

12:3929/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, halkı yeni mekanla tanışmaya davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından, yoğunluğundan kaçmak isteyenlere nefes oluyor. 196 bin metrekarelik proje alanına ve 100 bin metrekare yeşil alana sahip millet bahçesinde 240 araçlık otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun, zepline alanları ve fitness sahaları bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaşarak, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli; millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi’ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK AKADEMİSİNİ EN KISA SÜREDE HİZMETE AÇIYORUZ'

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Sorumlusu ve Emlak Yönetim Dış Tesisler Müdürlüğü Uzmanı Hadi Gemalmaz da bahçeyle ilgili "Projemiz toplam 196 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı peyzajdan oluşuyor. Çocuk oyun alanlarında zepline hattı bulunuyor. Ayrıca çocuklarımıza ülkede emsali olmayan, farklı bir proje ile bir başlangıç yaptık ve Çocuk Akademisi kurduk. Çocuk Akademisi'nde; mutfak atölyesi, kum havuzu, marangozhane gibi farklı farklı çalışma alanlarımız var. 'Çocuk Akademisi'ni de en kısa sürede hizmete açıyoruz ve tüm çocuklarımıza farklı etkinliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.



#murat kurum
#i̇mrahor millet bahçesi
#bakan kurum
#i̇mrahor vadisi millet bahçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ve sınav takvimi: ÖSYM KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman 2026?