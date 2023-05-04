TOKİ’den Ankara’da 20 yılda 105 bin 568 konut: TOKİ AK Parti iktidarı ile Ankara’yı yeniden inşa etti

TOKİ, AK Parti İktidarı döneminde Ankara’da devasa yatırımlara ve projelere imza attı. 20 yılda TOKİ ile başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ile 105 bin 568 konut inşa edildi. Yüzde 60’ı gecekonduda yaşayan Ankara nüfusu modern konutlara yerleşti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara’da son 20 yılda TOKİ projeleri ile yaşanan büyük dönüşüm ile ilgili önemli bilgiler verdi. Özcan’ın verdiği bilgilere göre, dar ve alt gelir grubunda bulunan ailelere sosyal konut üretimi yapmak amacıyla 1984 yılında kurulan ancak kurulduğu günden 2002 yılına kadar özellikle Ankara’da konut üretiminde yetersiz kalan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Ankara’da büyük yatırımlara ve dönüşümlere imza attı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

ANKARA’YA 256 MİLYAR YATIRIM VE DESTEK SAĞLANDI

Sadece Ankara’ya 2002-2022 yılları arasında 256 milyar TL yatırım ve destek sağlandığını belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle konuştu:

“1984 yılında sosyal konut üretimi yapmak için kurulan TOKİ, AK Parti iktidara gelene kadar Ankara’da sadece 18 bin 597 konut inşa edebildi. Ankara nüfusunun yüzde 60’dan fazlası gecekondularda yaşarken TOKİ sayesinde bu vatandaşlarımızı daha konforlu ve daha yaşanabilir evlere kavuşturduk. Hızla gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümler sayesinde Ankara’nın siluetini değiştiren yeni yapılara imza attık. Yaptığımız kentsel dönüşüm ile dünyaya örnek olduk. AK Parti iktidarı ile amacına uygun hizmet eden TOKİ, Ankara’da dev projeler ve yatırımlar gerçekleştirdi. Milyonlarca dar ve alt gelir grubunda bulunan insanımız TOKİ vasıtasıyla ev sahibi oldu”

“TOKİ SADECE EV YAPMADI”

“AK Parti hükümeti döneminde TOKİ sadece vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamadı. İbadethane, okullar, ticaret merkezleri de inşa etti. Bunların dışında biz Millet Bahçesi yapacağız dediğimiz zaman birileri bizi eleştirdi. Biz vatandaşlarımıza nefes alacakları yerler inşa edeceğiz dediğimiz zaman birileri bize muhalefet oldu. Ancak şu anda sadece Ankara’da toplam alanı 4 milyon 263 bin 183 metre kare olan Millet Bahçelerimizin 1 milyon 176 bin 191 metrekare alanını vatandaşlarımız hizmetine sunduk. İnsanlar şimdiden o alanlarda şehrin gürültüsünden uzak, aileleri ile vakit geçirebilecekleri, çeşitli etkinlikler yapabilecekleri bir yere sahip olmanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Ayrıca vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak ve daha ferah, daha konforlu evlerde yaşamaları için 105 bin 568 konut inşa ettik. Yine milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda 68 adet cami, 63 adet okul, 30 adet lise, 2 üniversite, 70 adet ticaret merkezi inşa ettik. Ayrıca vatandaşlarımız temiz su içmeleri ve temiz hava solumaları için, 32 adet Atık Su Arıtma Tesisi, 18 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurduk.”

40 BİN 50 TANESİ DAR GELİRLİ 6 BİN 796 TANESİNİN DE ALT GELİR GRUBUNA TESLİM EDİLDİ

2002 yılında 4 adet olan Atık Su Arıtma Tesisi sayının 2022 yılında 32’ye yükseltildiğini belirten Özcan, TOKİ vasıtasıyla yapılan evlerinde 40 bin 50 tanesini dar gelirli ailelere, 6 bin 796 tanesinin de alt gelir grubunda bulunan aileler teslim edildiğini belirtti. Ayrıca Özcan, “Biz parti olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için var gücümüzle çalıştık. Vatandaşlarımız ve gençlerimizin sosyalleşebilmesi için yeşil alanlar inşa ettik. Çeşitli sosyal projelere önem verdik. Örneğin Ankara’da inşa ettiğimiz millet bahçelerimizin içerisine vatandaşlarımızın daha verimli zaman geçirebilmeleri için, içeriğiyle zengin bir millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, su gösteri havuzları, sanat atölyeleri, konferans salonu, spor sahaları, biyolojik gölet, buz pisti, açık hava sineması ve tramvay hattı gibi tesisler inşa ettik” dedi.

“YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLARIN TOPLAM BEDELİ 24 MİLYON 744 BİN TL”

İnşaatı devam eden projeleri de sıralayan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şöyle devam etti:

“Hedefimiz Türkiye Yüzyılı. Bu anlamda her alanda çeşitli projelerimiz var. Barınma, eğitim, ibadethane, ticaret merkezleri, ulaşım, haberleşme alanında hali hazırla devam eden birçok projemiz var. Sadece TOKİ vasıtasıyla devam eden projelerimizin toplan bedeli 24 milyon 744 bin TL’dir. Ayrıca ‘İlk evim İlk İşyerim’ projesi kapsamında Ankara’da 18 bin 450 konutun kura çekimi yapıldı. Bu projelerimiz de hızla ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu projelerimizi tamamlayıp hak sahiplerine teslimini yapacağız. Biz her fırsatta ortaya bir vizyon projesi, gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak icraatlar koyuyoruz. Ancak birileri hala bu projelere destek olup milletinin yanında olmak yerine köstek olup, ABD’nin, İngiltere’nin maşalığını yapmaya çalışıyor. Ülkeyi ileri götürmek yerine nasıl geriye götürebilirim diye uğraşıyor.”







