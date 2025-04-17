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Trump'tan Fed’e 'faizi düşürün' tepkisi: Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum

Trump'tan Fed’e 'faizi düşürün' tepkisi: Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum

14:4517/04/2025, Perşembe
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Trump, Fed'in faizleri düşürmede geç kaldığını belirtiyor.
Trump, Fed'in faizleri düşürmede geç kaldığını belirtiyor.

ABD Başkanı Trump, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirerek faiz oranlarının hemen düşürülmesini istedi. Trump, Powell’ın görevden ayrılmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

ABD ekonomisindeki büyüme ve enflasyon dinamikleri, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını yeniden tartışmaya açtı.


Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerini sürdürmesi, ABD'de de benzer yönde adım atılabileceği beklentilerini güçlendirdi.


Bu gelişmelerin ardından eski Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell’a sert eleştiriler yöneltti.


"Faiz oranlarını düşür"


Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirerek faiz oranlarının hemen düşürülmesi çağrısında bulundu ve Powell’ın görevden alınması gerektiğini ima etti.



"Powell'in gitmesi için sabırsızlanıyorum"


Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayıNladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum."


#FED
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