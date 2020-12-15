Konut satışlarında yüzde 19'a yakın düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.

REKLAM

İpotekli konut satışları 2020 Kasım ayında 24 bin 450 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 88 bin 33 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Kasım ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 88 bin 33 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 154 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,3 oldu. Ankara 7 bin 975 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 898 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.

REKLAM

EKONOMİ Kiralık konutta fiyat oyunu: İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun

Konut satışlarında 36 bin 658 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 azalarak 36 bin 658 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 177 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 662 konut satışı ile Ankara ve bin 888 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 75 bin 825 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 981 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,8 oldu. Ankara 8 bin 48 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 686 konut satışı ile İzmir izledi.

REKLAM

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde yüzde 21,5 arttı

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli konut satışı yüzde 98,0 artarak 558 bin 706, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,4 azalarak 834 bin 629 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,8 azalarak 432 bin 842 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 35,2 artarak 960 bin 493 olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAF 43 yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda. Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. Yıllık ortalamalara bakıldığında Kasım 2020 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Şile, Arnavutköy olurken, en fazla değer kaybeden ilçeler ise sırasıyla Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Beşiktaş olarak öne çıkıyor.​​ Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi. Kira fiyatlarının ortalama m2 fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en yüksek olduğu ilçeler arasında 30 lira ile Sarıyer başı çekiyor. Söz konusu ilçeyi 28 lira ile Beşiktaş, 26 lira ile Beyoğlu, 25 lira Bakırköy, 23 lira ile Şişli ve Kadıköy izliyor. İşte 2020 kasım ayı itibariyle ilçe ilçe İstanbul'da kira m2 fiyatları. Beşiktaş Kira m2 fiyatı 28 TL (Ortalama 100 m2: 2800 TL)​ Sarıyer Kira m2 fiyatı 30 TL (Ortalama 100 m2: 3000 TL)​ Beyoğlu Kira m2 fiyatı 26 TL (Ortalama 100 m2: 2600 TL) Bakırköy Kira m2 fiyatı 25 TL (Ortalama 100 m2: 2500 TL)​​ Kadıköy Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​ Adalar Kira m2 fiyatı 21 TL (Ortalama 100 m2: 2100 TL)​ Şişli Kira m2 fiyatı 23 TL (Ortalama 100 m2: 2300 TL)​​ Fatih Kira m2 fiyatı 20 TL (Ortalama 100 m2: 2000 TL)​​ Zeytinburnu Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​ Üsküdar Kira m2 fiyatı 17 TL (Ortalama 100 m2: 1700 TL)​​ Eyüpsultan Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​ Ataşehir Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​ Kağıthane Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​ Maltepe Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​ Beykoz Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​ Küçükçekmece Kira m2 fiyatı 18 TL (Ortalama 100 m2: 1800 TL)​​​ Bahçelievler Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Güngören Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Bayrampaşa Kira m2 fiyatı 16 TL (Ortalama 100 m2: 1600 TL)​​​​ Şile Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​ Ümraniye Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Başakşehir Kira m2 fiyatı 19 TL (Ortalama 100 m2: 1900 TL)​​​​ Kartal Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​ Bağcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Avcılar Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Esenler Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​ Büyükçekmece Kira m2 fiyatı 13 TL (Ortalama 100 m2: 1300 TL)​​​​ Beylikdüzü Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​ Gaziosmanpaşa Kira m2 fiyatı 15 TL (Ortalama 100 m2: 1500 TL)​​​​​ Tuzla Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​ Pendik Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​ Çekmeköy Kira m2 fiyatı 12 TL (Ortalama 100 m2: 1200 TL)​​​​​ Esenyurt Kira m2 fiyatı 14 TL (Ortalama 100 m2: 1400 TL)​​​​​ Sancaktepe Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​ Silivri Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​ Sultangazi Kira m2 fiyatı 11 TL (Ortalama 100 m2: 1100 TL)​​​​​ Sultanbeyli Kira m2 fiyatı 10 TL (Ortalama 100 m2: 1000 TL)​​​​​​ Kirada en pahalı ilçe: Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor​ yenisafak.com'un Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıkmış durumda. Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yabancılara 2020 yılı Kasım ayında 4 bin 962 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020’de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.

REKLAM

Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 36 bin 385 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 876 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi.